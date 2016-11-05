Yalan Söyleme Hastalığı “Mitomani” den kurtulma yolları

Halk arasında ‘yalan söyleme rahatsızlığı’ olarak bilinen ‘Mitomani’ hakkında bilgi veren Acıbadem Ankara Hastanesi Psikoloğu Bülent Baykal, bu rahatsızlığın çoğunlukla bir dürtü kontrol bozukluğu olduğunu söyleyerek tedavisinin mümkün olduğunu dile getirip sözlerine şöyle devam ediyor: “Mitomani rahatsızlığı olan kişi, çevresindeki insanlara amacı olmadan ve sebepsiz bir şekilde yalan söylüyor. Zamanla bu durum ileri boyutlara ulaşabiliyor ve uydurduğu bu yalanlara kendisinin inandığı bile görülebiliyor.”

Mitomani denen yalan söyleme durumunun 16 yaşından itibaren kendini göstermeye başladığını, yalan söylemeyi alışkanlık getirme yaşının gelişimsel olarak 16 yaş olduğunu söyleyen Psikolog Baykal, mitomaninin normal yalan söylemeden farklı olduğunu ifade ediyor: “Kişi, yalan söyler, kafasında bir şeyler kurar ve bunu devam ettirir. Bu durumların hepsi bir süreklilik içinde gerçekleşir. Söylenen yalanlara karşı taraf inanmaya başladığı anda da kişi, daha fazla zevk almaya başlar.”

Anne baba tavrı önemli

Bu tarz davranışların genellikle anne baba tutumları ile meydana geldiğini ve söylendikçe alışkanlığa da yol açabildiğini belirten Psikolog Baykal “Çocuk engellendiğinde yalan bastırılıyor, bir süre sonra daha tehlikeli bir şekilde yeniden görülebiliyor. Bu noktada anne babalar çocuğun yalanına karşılık ceza vermek yerine, açıklayıcı bir üslup kullanmalı” diyor.

Yalanı ortaya çıkınca öfkeleniyor

Mitomani rahatsızlığı bulunan kişinin söylediği yalanları bir senaryo çerçevesinde uyguladığını aktararak sözlerini şöyle sürdürüyor: “Kişi, hem kendisini inandırıyor, hem de karşısındaki insana bu durumu aşılamaya çalışıyor. Yalanı çok iyi manipüle edebiliyor ve Yalanı fark edildiğinde veya biri bu durumu yüzüne vurduğunda ise, “Hayır ben yalan söylemiyorum” deyip o ortamdan uzaklaşabiliyor. Sadece bununla da kalmayıp öfkeli, agresif tavırlar sergileyebiliyor. Bunun da bazı kişilik bozukluklarından muzdarip kişilerin daha çok yaptıkları gözüküyor.”

Tedaviye ikna edilmeli

Kişilik bozukluklarına mitomani rahatsızlığı olan kişilerin kendisinde bir sorun olmadığını düşündüklerini de sözlerine ekleyerek, bu konuda kişinin yakınlarına önemli bir görev düştüğünü vurguluyor: ”Bir sorun olduğunu genellikle yakınları fark eder ve bu durumda yapılması gereken en önemli şey; çok fazla üstüne gitmeden, onu tedaviye ikna etmeye çalışmaktır. Etrafınızda bu tür insanlar ile karşılaşıyorsanız onları eleştirmek yerine uzmandan yardım almalarını sağlayın ”

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail