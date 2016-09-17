Yaklaşan tehlike ”salmonella”

Amerikan Salgın Kontrol ve Önleme merkezi kamuoyundan, tavuklardan bulaşan salmonella hastalığına karşı tavukları ve civcivleri öpmemelerini istedi.



Amerikan Salgın Kontrol ve Önleme merkezi kamuoyundan tavukları ve civcivleri öpmemelerini istedi. Bu ilginç açıklamanın ardında çok ciddi bir sorun yatıyor.

BİRİNCİ FAKTÖR TAVUKLAR

Merkezin elde ettiği son verilere göre son dönemlerde insanlarda salmonella hastalığında artış yaşanıyor. Verilere göre salmonellanın insanlara bulaşmasında birincil faktör tavuklar.

SALMONELLA TAVUKLARDAN İNSANLARA NASIL GEÇİYOR?

CDC’in raporuna göre 1990-2014 arasında tavuklardan insanlara geçen salmonella vakalarının yüzde 13’ün tavuklara sarılma ve tavukları öpmeden kaynaklanıyor.

Merkez bu vakaların çoğunun da çiftliklerde değil evlerde gerçekleştiğinin de altını çiziyor. Vakalara bakıldığında bu hastaların yüzde 46’sının evinde tavuk ya da civciv beslediği ortaya çıktı. Hatta yüzde 10’u tavukları yatak odalarında besliyor.

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