Yakıp uyuduğu ısıtıcı genç kadının ölümüne neden oldu

Kocaeli’nde gece havanın soğuması nedeniyle elektrikli ısıtıcıyı yakarak uyuyan genç kadın, ısıtıcının eşyaları tutuşturması sonucu çıkan yangında dumandan zehirlendi.



İzmit’te, elektrikli ısıtıcının eşyaları tutuşturması sonucu çıktığı tahmin edilen yangında genç kadın hayatını kaybetti.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ AMA…

Sabah saatlerinde, İzmit Kadıköy Mahallesi Nergis Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 3’üncü katında yangın çıktı. Apartmanda yaşayanlar binayı boşaltarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yatağında bulunan bir kadının dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği tespit edildi.

YAKIP UYUDU ISITICI SONU OLDU

Genç kadının gece havanın soğuması nedeniyle elektrikli ısıtıcıyı yakarak uyuduğu, elektrikli ısıtıcının da önündeki eşyaları tutuşturması sonucu yangının çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset Asri Mezarlık morguna kaldırıldı.

POLİS KİMLİĞİNİ TESPİT EDEMEDİ

Polis, kadının kimliğinin belirleyemeyince ev sahibi ile görüştü. Ev sahibi genç kadının 10 gün önce eve taşındığını, annesi ile kira sözleşmesini yaptığını bildirdi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak : DHA

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