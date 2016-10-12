Yakın tarih okumaları başlıyor

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş. tarafından işletilen Emir Buhari Kültür Merkezi’nde, sezonun ilk programı “Yakın Tarih Okumaları” ile başlıyor.

Bu günde dek alanında uzman onlarca akademisyen, sanatçı ve bilim insanını Bursalılarla buluşturan Emir Buhari Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek yeni sezonun ilk programının konuğu 22. Dönem Adana Milletvekili, ilahiyatçı, şair ve ressam Recep Garip olacak. Garip, 15 Ekim Cumartesi Saat 19.30’da başlayacak programda “Şiir ve Medeniyet” ilişkisini anlatacak. Emir Buhari Kültür Merkezi Müdürü Sami Özbağkıran, “Yakın Tarih Okumaları” etkinliğini her ayın 2. haftası düzenleyeceklerini, tarih meraklılarının da ilgi gösterdiği program ile siyasetten, sanata birçok konu başlığında yakın tarihe ışık tutacaklarını söyledi. Emir Buhari Kültür Merkezi’ndeki programların halka açık ve ücretsiz gerçekleştirildiğini ifade eden Özbağkıran, şiir ve tarihe ilgi duyanları sezonun ilk programına davet etti

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