Yabancı Çiftler Nikah İçin Osmangazi’yi Seçti

Osmangazi Belediyesi Merinos Nikah Dairesi’nde 2016 yılında toplam 6 bin 422 çiftin nikah kıyılırken, 236 yabancı gelin ve damat da dünya evine Osmangazi’de girmenin mutluluğunu yaşadı.

Osmangazi Belediyesi Merinos Nikah Dairesi, 2016 yılında en fazla yabancı uyruklu çiftin nikahının kıyıldığı adres oldu. Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden Bursa’ya gelen gelin ve damatlar hayatlarının en önemli gününde mutluluğa ‘Evet’ dedi. Osmangazi Belediyesi Merinos Nikah Dairesi’nde yıl içerisinde toplam 6 bin 421 nikah kıyılırken, hem gelin hem damadın yabancı olduğu 26, damatların yabancı gelinlerin Türk olduğu 36, gelinlerin yabancı erkeklerin Türk olduğu ise 166 nikah kıyıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Aile ne kadar güçlü ise toplum da o kadar güçlü olur. Osmangazi Belediyesi olarak Bursa’da en fazla nikah kıyan belediyeyiz. 2016 yılında 6 bin 421 çifti evlendirdik. Bu evliliklerin arasında yabancı uyruklu vatandaşların sayısı da oldukça fazla. Tüm çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. İyi günlerinde olduğu gibi kötü günlerinde de birbirlerine destek olarak evliliklerini sürdürsünler” dedi.

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