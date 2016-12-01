Williams’tan kadın-erkek eşitsizliğine tepki

Kadınlar dünya sıralamasının 2 numarası ABD’li tenisçi Serena Williams, sporda kadın-erkek eşitsizliğini vurgulayan mektup kaleme aldı.

İngiliz magazin dergisi Porter’ın “2016’nın Muhteşem Kadınları” sayısı için “Mükemmelliyet için çabalayan tüm inanılmaz kadınlara” başlıklı mektup yazan Williams, kadınların önüne çıkan engelleri aşma ve hayal kurma konusunda cesaretli olmaları gerektiğini belirtti.

Dünyanın en iyi sporcularından bahsedilirken “erkek” vurgusu yapılmadığına işaret eden Williams, “Büyürken bir hayalim vardı. Eminim sizin de vardı. Herhangi bir çocuğunki gibi değildi hayalim. Dünyanın en iyi tenisçisi olmaktı. En iyi ‘kadın tenisçi’ değil.” ifadelerini kullandı.

Kadınların başarı yolunda önlerine çıkan birçok engeli yıkmak zorunda olduğunu vurgulayan ünlü tenisçi, “Bu engellerden birisi, sanki bir kusurmuş gibi sıklıkla erkek olmadığımızın hatırlatılması. İnsanlar beni ‘dünyanın en iyi kadın sporcuları’ arasında gösteriyor. Peki LeBron James’in ‘dünyanın en iyi erkek sporcuları’ arasında olduğunu söylüyorlar mı? Ya da Tiger Woods ve Roger Federer’in? Söylemiyorlar çünkü kadın değiller. Buna asla izin vermemeliyiz. Her zaman başarılarımızla değerlendirilmeliyiz, cinsiyetimizle değil.” yorumunda bulundu.

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