Voleybol şöleni başlıyor

Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Süleyman Şahin, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı İhan Satık, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Şube Sorumlusu Taha Aydın, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Koordinatörü Ersin Yılmaz ve başta Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Baş Antrenörü Jan de Brandt, takım kaptanı İpek Soroğlu ile turnuvaya katılan Azerrail Bakü, Maritza Plovdiv takımlarının antrenör ve takım kaptanları katıldı.

İddialı ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyon 5 Ekim’de oynanacak maçlarla start alırken, ekipler 9 Ekim’e kadar şampiyonluk için mücadele edecek ve lig öncesi ciddi bir sınav verecekler. Turnuva öncesinde ekip temsilcileri Ramada otelde gerçekleştirilen toplantıda bir araya gelirken, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı İlhan Satık, güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını söyledi. Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Şube Sorumlusu Taha Aydın ise Voleybolun nabzının Bursa’da atacağını belirterek, “Bursa güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Voleybolun nabzı Bursa’da atacak. Bu tür organizasyonların şehrimize mutlaka katkısı olacaktır ve bu turnuvanın takımlar için sezon öncesi önemli bir hazırlık döneminin oldu” dedi.

Bursa’da hemen hemen her hafta bir organizasyon yapıldığını ifade eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin de “Rahmetli Cengiz Göllü ağabeyimiz adına düzenlenen bu turnuva bu yıl üçüncü kez yapılıyor. Ayrıca bu turnuva Cengiz Göllü ağabeyimiz sağken yapılmaya başlandı. Böyle isimlerin yaşarken değerini bilmek çok önemli. Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep Altepe’ye çok teşekkür etmek gerekiyor, göreve geldiğinden beri spora önemli katkılar sağladı. Bursa’nın Spor Kenti olması adına önemli işlere imza attı. Bursa’mıza spor anlamında önemli yatırımlar yaptı. Yine hakeza Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcımız İlhan Satık, değerli yöneticilerimiz Taha Aydın ve Ersin Yılmaz’a da çok teşekkür ediyorum. Onlarda yakın uzak demeden Bursa’mızın her köşesine spor hizmeti götürdüler. Bu turnuvada emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Bursa’mız ve ülke sporumuz adına hayırlı olsun” dedi.

Turnuva hakkında bilgilendirme yapan Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Koordinatörü Ersin Yılmaz ise “Çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Ülkelerinde şampiyon olmuş, şampiyonlar liginde mücadele edecek takımlarla bu turnuvayı düzenliyoruz. Takımların yeni sezon öncesi kendilerini sınayabileceği önemli bir turnuva olacak, umarım sakatlıksız bir turnuva olur” dedi.

5 Ekim Çarşamba günü başlayacak ve 9 Ekim Pazar günü sona erecek olan 3. Bursa Büyükşehir Belediyesi Cengiz Göllü Uluslararası Cengiz Göllü Bayanlar Voleybol Turnuvası’nın maç takvimi şu şekilde;

05.10. 2016

15.30 PROTON SARATOV – MARITZA PLOVDIV

18.00 AZERRAIL BAKU – BURSA BŞB.

06.10.2016

15.30 P.SARATOV – AZZERAIL BAKU

18.00 OLYMPIACOS – BURSA BŞB.

07.10.2016

15.30 MARITZA PLOVDIV – AZERRAIL BAKU

18.00 OLYMPIACOS – PROTON SARATOV

08.10.2016

15.30 MARITZA PLOVDIV – OLYMPIACOS

18.00 BURSA BŞB – PROTON SARATOV

09.10.2016

15.30 AZERRAIL BAKU – OLYMPIACOS

18.00 BURSA BŞB – MARITZA PLOVDIV

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