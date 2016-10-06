Vize serbestisine yeni förmül

Türkiye ile AB vize serbestisi için eksik kalan 5 kriterden 4’ünün yerine getirilmesi için anlaştı. Terör yasalarında değişikliğe ilişkin kriter üzerindeki anlaşmazlık “dürüst arabulucu” yöntemiyle çözülecek.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Avrupa Birliği’ne (AB) vize restinin ardından 72 kriterden kalan 5’iyle ilgili hazırlanan yeni yol haritasının ayrıntıları ortaya çıktı.

Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Beş kriterden dördünün yerine getirilmesi için anlaştık” sözlerinin detayları arasında, Avrupa Konseyi’ni “dürüst arabulucu” olarak masaya çekmek de var. Türkiye ile AB, vize serbestisi ve geri kabul anlaşmasını eşzamanlı yürürlüğe koyma konusunda anlaşmıştı. Bunun için ilk olarak ekim ayı kararlaştırılmıştı ancak daha sonra öne çekilerek haziran ayına alınmıştı. Türkiye’ninPKK ile mücadelesi ve sonrasında yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminin de etkisiyle belirlenen tarihler tutturulamadı.Avrupa Komisyonu’nun özellikle terörün tanımının değiştirilmesi ve daha dar kapsamlı bir düzenleme talebi Türkiye tarafından reddedilmiş ve iki tarafı adeta bir yol ayrımına getirmişti.

AYRI MÜZAKERE

Türkiye, bu konuda Avrupa Komisyonu’na bir teklif yaptı. Buna göre, Avrupa Konseyi üyesi olan Türkiye’nin Konsey’in terörizmle ilgili sözleşmelerine ve ceza hukukuna tabi olduğu gerçeğinden yola çıkarak bu krizin Konsey şemsiyesi altında çözülmesi istendi.

Türkiye, görüşlerine daha yakın duran Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland’ın himayesinde terörün tanımı konusunun müzakere edilmesini, vize sürecinin bundan bağımsız devam etmesini önerdi.

Türkiye, Avrupa Komisyonu’na, “Avrupa Konseyi aramızda dürüst arabulucu olsun” dedi. Türkiye, ayrıca, “Terörün tanımı ile ilgili atılabilecek adımları bir eylem planına bağlayalım” teklifini de götürdü. Avrupa Komisyonu’ndan bu konuyla ilgili bir geri dönüş bekleniyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Kaynaklar, Adalet Bakanlığı yetkililerinin Avrupa Konseyi’nde görüşmelere başladığını belirterek şu ana kadar terör yasalarında yapılanları, Türkiye’nin terörle mücadelede geldiği noktayı ve atılabilecek adımlarla ilgili müzakerelerin yürütüldüğünü söyledi.

4 KRİTER İÇİN YOL HARİTASI

TÜRKIYE, terörün tanımı haricindeki 4 kriterle ilgili olarak ekim ayında kolları sıvayacak. 4 kriterde bu ay içinde şu adımlar atılacak:

KİŞİSEL VERİLERDE “İSTİSMAR” DEĞİŞİKLİĞİ: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda değişiklik yapılacak. Yasada, verilerin istismarının önlenmesi için bazı değişiklikler gündeme gelecek.

EUROPOL ANLAŞMASI: EUROPOL ile işbirliği anlaşması imzalanacak ve bu anlaşma kısa sürede TBMM’den geçecek.

GÜNEY KIBRIS’IN ŞERHİ: Suç bağlantılı konularda Adli İşbirliği Anlaşması imzalanacak. Bunun için, Güney Kıbrıs’ın bu konuda şerhini kaldırması bekleniyor.

ETİK KANUNU: Yolsuzlukla mücadele kapsamında siyasi etik kanunu çıkarılacak.

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