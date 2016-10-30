Vitrindeki FETÖ ürünlerine dikkat!

TETESFED Başkanı Yeşilyurt: “İkinci el telefon, ipad gibi teknoloji ürünleri alan vatandaşlar, FETÖ mensuplarının haberleşme ağı olarak kullanmış olduğu ‘Eagle, Kakao Talk, ByLock’ gibi uygulamaların indirildiği ürünlerin kullanıcısı olabilirler” “Vatandaşlar illaki ikinci el ürün alacaklarsa bunu çok iyi tanıdıkları, güvendikleri insanlardan alsın ve alım işlemlerini yaparken kontrat imzalasınlar”



Türkiye Elektrik Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu (TETESFED) Başkanı Osman Yeşilyurt, ikinci el telefon ve ipad alacak vatandaşları, cihazların FETÖ mensuplarının haberleşme ağında kullanılmış olma ihtimaline karşı uyararak, “İllaki ikinci el ürün alacaklarsa bunu çok iyi tanıdıkları, güvendikleri insanlardan alsınlar ve alım işlemlerini yaparken kontrat imzalasınlar.” dedi.

Yeşilyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlara, OHAL süreci bitene kadar, ikinci el telefon, ipad ve benzeri teknolojik ürünler satın alırken dikkatli olmaları önerisinde bulundu.

“Eagle, Kakao Talk, Bylock” indirilen teknolojik ürünler yüzünden mağduriyet yaşamamaları için vatandaşlara, özellikle internet üzerinden satılan ikinci el cihazlardan uzak durmalarını tavsiye eden Yeşilyurt, “Kesinlikle internet üzerinden yurt dışından getirilmiş ürünler alınmamalı. Vatandaşlar illaki ikinci el ürün alacaklarsa bunu çok iyi tanıdıkları güvendikleri insanlardan alsınlar ve alım işlemlerini yaparken kontrat imzalasınlar. Kontrat yaparken de alacakları cihazın seri numarasını kontrata yazsınlar.” diye konuştu.

FETÖ üyelerinin kullandıkları cihazların seri numaralarından tespit edilebileceğini belirten Yeşilyurt, “Bu örgütün kullandığı ürünler seri numaralarından bulunabilir. Söz konusu cihazlara başka bir sim kart takılarak daha önce hangi işlemler yapılmış, hangi programlar indirilmiş hepsi tespit edilebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Teknolojinin gelişmesiyle haberleşme ağının kolaylaştığını aktaran Yeşilyurt, şunları kaydetti:

“Günümüzde teknolojinin hızına yetişilemiyor. Her gün kalkıyorsunuz başka bir gelişmeyle karşılaşıyorsunuz. Bunun artıları olduğu gibi eksileri de var. Terör örgütleri bu gelişmeleri kendi çıkarları doğrultusunda haberleşme ağı olarak kullanıyor. Telefonlarda, cihazlarda kullanılan uygulamaları sadece FETÖ’cüler değil diğer terör örgütleri de kullanıyor. Örneğin WhatsApp’ta bir grup kurduğunuzda en fazla 256 kişi ekleyebilirken yeni uygulamalarda bu sayı beş binlere on binlere kadar çıkabiliyor.”

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