Vicdansızlar! Bunu da yaptılar

Kütahya’da hırsızlar, bedensel engelli kadının akülü tekerlekli sandalyesini çaldı.



Mecidiye Mahallesi’nde oturan 30 yaşındaki Hava Özkul, akülü tekerlekli sandalyesini evin önüne bıraktı. Bir süre sonra tekrar dışarıya çıkan Özkul, tekerlekli sandalyesini yerinde bulamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tekerlekli sandalyeyi çalan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İHA’nın haberine göre; Yedi yıldır ulaşımını akülü tekerlekli sandalye ile sağladığını belirten Özkul, mağduriyetinin bir an önce giderilmesini istedi.

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