Veriko Tchumburidze Bursalıları büyüledi
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, 15’inci Henryk Wieniawski keman yarışması bi̇ri̇nci̇si̇ “Parlayan Yıldız” Veriko Tchumburidze’yu ağırladı.
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde, orkestrayı eski Bulgaristan Kültür Bakanlarından ünlü orkestra şefi Emil Tabakov yönetti.
Parlayan Yıldız Veriko Tchumburidze de bu yıl kazandığı Henryk Wieniawski yarışmasından sonraki ilk konserinde Alman müzisyen, besteci Felix Mendelssohn keman konçertosunu Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirdi.
Konserde ayrıca dünyaca ünlü bestekarların eserleri de seslendirildi.
Konser sonunda Veriko Tchumburidze’ye çiçek takdim edildi.