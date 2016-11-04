OTOMOBİL VERGİSİ 647 LİRA

Her yıl kasım ayında vergi, ceza ve harçların bir sonraki yıl ne kadar zamlanacağı netleşiyor. Kasım ayında ekim ayı itibariyle 12 aylık Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) artışı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Yeniden değerleme oranı olarak kabul edilen bu oran daha sonra Maliye Bakanlığı tarafından ilan ediliyor. Bakanlar Kurulu’nun yeniden değerleme oranını değiştirme yetkisi de var. TÜİK’in dün açıkladığı Yİ-ÜFE rakamları ile artış oranı belli oldu. 1 Ocak 2017’DEN itibaren vergi, ceza ve harçlar yüzde 3.83 artacak. 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 cm3’e kadar olan otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi 624 liradan 647 liraya yükselecek. Aynı yaş grubundaki motor silindir hacmi 1301-1600 santimetreküp arasındaki otomobillerin vergisi de 997 liradan bin 35 liraya çıkacak.

EHLİYET 418 LİRA

Yeniden değerleme oranı ile pasaport, sürücü belgesi gibi belgeler üzerinden alınan harçlar da zamlanacak. 6 aya kadar pasaportlar için harç 111.7 liradan 116 liraya, 1 yıl için geçerli olacak pasaportlar için de ödenecek harç 163.3 liradan 169.5 liraya yükselecek. Yeni yılda uygulanacak trafik cezaları da aynı oranda artacak. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 199.5 liradan 207 liraya yükselecek. TBMM’de görüşmeleri başlayan 2017 yılı bütçe tasarısına göre harçlar yüzde 14.4, damga vergisi yüzde 12.8, para cezaları yüzde 2.8 oranında artacak. 2016 yıl sonunda harçlardan elde edilecek gelir 17.7 milyar lira olacak. 2017 yılında ise yüzde 14.4 artışla 20.2 milyar liralık harç toplanması planlanıyor. Para cezaları ise bu yıl sonunda 10.8 milyar lira olarak gerçekleşecek. 2017 yılında yüzde 2.8 artışla 11.1 milyar liralık gelir bekleniyor.