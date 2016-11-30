Vergi Dairesi’nden kritik uyarı

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresinin bugün dolacak olması nedeniyle, Bursa Vergi Dairesi’nden vatandaşlara önemli duyuru yapıldı.



6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresinin bugün dolacak olması nedeniyle, Bursa Vergi Dairesi’nden yapılan açıklamada tüm vergi dairelerinin saat 23.59’akadar açık olacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada meydana gelmesi muhtemel sıkışıklıkların önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla bu uygulamanın yapılacağı ifade edildi.

İşte Bursa Vergi Dairesi’nden yapılan açıklama:

“Bilindiği gibi, 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi 30 Kasım 2016 Çarşamba (Bugün) günü sona ermektedir.

Bu nedenle, mükellefler tarafından yapılacak ödemeler nedeniyle vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 30 Kasım 2016 Çarşamba günü (Bugün) saat 23:59′ a kadar tüm vergi dairelerimiz açık bulundurulacaktır.

Basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. 30.11.2016

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı”

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