Venezuela’daki gıda ve ilaç krizi sebebiyle kadınlar saçlarını satıyor

Venezuela’daki gıda ve ilaç krizi sebebiyle kadınlar saçlarını satıyor.



Ekonomik krizle mücadele eden Venezuela’da, her gün onlarca kadın, temel gıda ve ilaç ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla saçlarını postiş üreticilerine satıyor.

AA’nın Guardian’dan aktardığı habere göre, Venezuelalı kadınlar, Kolombiya’nın sınır kenti La Parada’ya geçerek, burada komisyonculara sattıkları saçlarıyla temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

Venezuela’nın San Antonio sınır kentini La Parada’ya bağlayan köprüde komisyoncular, günde ortalama 200 kadından aldıkları saçları postiş ve saç kaynağı yapan üreticilere satıyor.

Saçlarını, bir aylık gıda ihtiyacını karşılayabilecek yaklaşık 20 dolara satan 45 yaşındaki Celina Gonzales, eklem kireçlenmesi rahatsızlığı bulunduğunu, ağrı kesici alabilmek için saçlarını sattığını söyledi. Köprü girişinde komisyonculuk yapan Jenifer Nino ise birçok kadının yanlarında getirdikleri çocuklarının saçlarını sattığını, kazandıkları parayla gıda maddesi satın aldığını kaydetti.

Ekonomik kriz ve hükümet karşıtı gösterilerin yaşandığı petrol zengini Venezuela’da halk, saatler süren elektrik kesintileri, ilaç ve temel gıda ürünlerinin eksikliği nedeniyle büyük zorluk çekiyor. Hükümet, gıda ve ilaç sıkıntısının büyük firmalar ve süpermarketlerin spekülasyonu nedeniyle yaşandığını söylerken, muhalefet, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun, elit kesim ve muhalefete karşı gıda ve ilaç sektörünü kontrol altına aldığını iddia ediyor.

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