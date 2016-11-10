Vazgeçmek?
Her şehit haberinde o şehidin anacığının yerine koyuyorum kendimi.
Eşinin değil belki ama evladının yerine birde.
Anlamaya ağlamaya çalışıyorum.
Acısını hissetmeye hissettikçe daha çok karşı koymaya çalışıyorum düzene.
Hiçbir ananın evladını cenazesine gitmek için doğurmadığından çok emin, yüreğim sızım sızım sızlayarak dalıyorum düşüncelere
Binlerde evlat öldü, binlerce yuva yıkıldı, binlerce insan öksüz, yetim, dul
kaldı bu uğurda.
Ölenler kutsal cennete gittiler şüphesiz ondan yana rahatız bir bakıma da
Ya kalanlar?
Kalmak zorunda olanlar?
Onunla gitmek isteyip gidemeyenler
Birlikte büyümek yaşlanmak isteyip, yapamayanlar
Düğününe gitmek istediği en sevdiğinin tabutuna sarılanlar
Of yine sıkıştı kalbim
Bu acıyı asla almıyor aklım
Aklımın erdiği kadarıyla yanıyor canım
Ama yine de koyamıyorum kendimi o ananın yerine
Ve ertesi gün oluyor, sonra bir daha, yine, tekrar
Günler geçiyor
Hayat vazgeçmiyor
Zaman akıyor
Geçmiş vazgeçmiyor
Yaşam gidiyor
Acı hiç değişmiyor
Gönül yandıkça sönüyor belki ama o kor ateş yok mu kor ateş
Hep dağlıyor, sızlıyor, deliyor geçiyor.
Vazgeçtim bir ara, bu ara kendimden
Dedim sus yüreğime, olma boşuna divane
Kime ne senden, yozlaşmış düzenden, yüreği taş herkesten
Gördüğüne bakıp seçip, içini açmaya gerek duymayandan
Vazgeçtim
Değeri hırkaya verenlerden
Seviyormuş gibi yapan
Ama en çokta kendini sevenlerden
Vazgeçtim
Asıl evladından vazgeçenleri
Onların yüreğinde kor kor yanan sızıyı gördükçe
O her şeyin peşinde olanlardan vazgeçtim.
Yeniden insan ruhuna dönüşene kadar
Suretimizden değil de yüreğimizden tanınana kadar
Vazgeçtim sizden
Kalbimde yaşamak istiyorum bu aralar
Kalbi kanayanların yanında
Ruhumun sesini dinleyip, kendi kanatlarımla süzülmeye karar verdim gökyüzümde
Yalnız, kimsesiz, sadece
Kaybettiğim yolları, aradığım evleri, sorduğum soruları,
Bulamadığım tüm cevapları, unuttuğum yüzleri, aklıma gelen gelmeyen her şeyi
Gözden geçirmem gerek
Yarınların yeniden var olması
Ruhumun kendini sevmesi için
Aradığım anlamı bulmak
Kendi yazımı kendi el yazımla yazmak
Hayallerimi gerçeğe dönüştürmek
Yanlışımı doğrumu yeniden çözmek için
Uçmam
Koşmak
Hatta belki de vazgeçmem lazım
Yeniden doğuş olacaksa bunun adı
Varım
Varoluş olacaksa, hemen diyorum
Kaçmaksa ona da evet
Siz ne derseniz deyin
Ama
Biz bu insan suretlerinden kurtaramıyorsak dünyayı
Bari kendi içimize koşarak tamamlayalım yolculuğumuzu
Vazgeçerek…