Van’da kadın kebap ve döner ustaları yetiştiriliyor

Van’da faaliyet yürüten Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi’nin (YAKA-KOOP) hazırladığı ‘Genç İstihdamın Turizm Sektöründe Yaygınlaştırılması’ projesi kapsamında kebap ve döner ustası kadınlar yetişiyor. Proje kapsamında açılan uygulama lokantasında hem teorik, hem pratik eğitim alan kursiyerlere aynı zamanda; turizm, İngilizce, diksiyon, bilgisayar, uygulamalı girişimcilik, aşçılık eğitimleri de veriliyor.

Van’da 2002 yılında 25 kadının bir araya gelmesiyle kurulan kadın örgütü YAKA-KOOP, şu anda 60 kadınla faaliyetlerini sürdürüyor. Özellikle kadına şiddet, kadın hakları, kadın istihdamı ve kadını bilinçlendirme çalışmaları yapan YAKA-KOOP, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ‘Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamın Desteklenmesi’ hibe programı kapsamındaki ‘Genç İstihdamın Turizm Sektöründe Yaygınlaştırılması’ projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda 30 aşçı ile 30 garsonun toplam 60 kişinin yetiştirilmesi için uygulama lokantası açıldı. 53’ü kadınlardan oluşan kursiyerler burada usta öğreticeler tarafından hem teorik hem pratik eğitim alıyor.

Proje kapsamında kursiyerler aynı zamanda turizm, İngilizce, diksiyon, bilgisayar, uygulamalı girişimcilik, aşcılık eğitimleri de veriliyor. Uygulama lokantasında kadın kursiyerler aşçılık kursunda kebap ve döner yapımını da öğreniyor. Bu mesleği geliştirip kendi iş alanlarını kurmayı hedefleyen genç kızlar, hep erkek mesleği olarak bilinen kebap ve döner ustalığının kendilerinin de yapabileceğini gösterdiklerini söyledi. YAKA-KOOP Proje Koordinatörü Şengül Dağtekin kadın ve erkek kursiyerlere toplumsal eşitlik eğitimi de verdiklerini, amaçlarının kadınlara haklarını öğretirken, meslek edindirmekte olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Biz birçok alanda kadınlara destek çalışmalarımızı yürütürken aynı zamanda ‘güçlü kadınlar’ sloganımızla kadınları meslek edindirmek içinde projeler yapıyoruz. Kadın istihtadımının önemini özellikle vurguluyoruz ve çok önemsiyoruz. Bu kapsamda şu anda yürüttüğümüz bu projede kadınlar hem toplumsal eşitlik eğitimi alıyor hem meslek ediniyor. Uygulama lokantamız şu anda herkese açık bir şekilde faaliyetlerini yürütüyor. Yani 60 kursiyer uygulamalı olarak bu lokantada kendilerini en iyi şekilde geliştiriyor. Burada pişen yemeklerin bir kısmı da yardım amaçlı belirlediğimiz zor durumda olan Suriyeli ailelere gidiyor.”

GELİRLER BURS OLARAK ÖĞRENCİLERE VERİLECEK

Şubat ayında projelerinin sona ereceğini fakat lokantanın kapanmayarak faaliyette olacağını belirten Dağtekin, “Buradan STK’lara ve kamu kurumlarına şunu söylemek istiyorum. Destek amaçlı yemekli toplantılarını bu lokantada yapabilirler. Çünkü biz bu lokantadan elde edilecek gelirlerin bir kısmını öğrencilere burs olarak vermeyi planlıyoruz. Hedeflerimiz güzel bu nedenle herkesin desteğine ihtiyacımız var” diye konuştu

Kaynak: DHA

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