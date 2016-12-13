Vali talimat verdi, iki kız daha eğitime kazandırıldı
13 Aralık 2016  //  By:   //  Tüm Haberler, Tüm Manşetler, Türkiye  //  No Comment
Diyarbakır’ın Hani ile merkez Sur İlçelerinde geçen yıl girdikleri TEOG sınavında yüksek puan almalarına rağmen liseye kayıt yaptırmayan 2 kız öğrenci, Vali Hüseyin Aksoy’un talimatı ile yeniden okula kazandırıldı. TEOG sınavında geçen yıl 460 puan almasına rağmen kayıt yaptıramayan Melek Çetinkaya’ya yeniden okula gitmesine izin verdiği için ev işinde zorlanan annesi Nesriye Çetinkaya’ya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından beyaz eşyalar verildi.
Geçen yıl TEOG’u kazandığı halde kayıt yaptırmayan 2 kız eğitime kazandırıldı

Hani İlçesi’ne bağlı Sergen Köyü’nde geçen yıl TEOG sınavında 460 puan alan orta okul son sınıf öğrencisi Melek Çetinkaya’ya, annesinin ev işlerinde yardım etmesi için liseye kayıt yaptırmasına izin verilmedi. Aynı şekilde merkez Sur İlçesi’ne bağlı Sati Köyü’nde de 489 puan alan Semanur Bakmaz da kazandıkları okula kayıp yaptırmadı.

DİYARBAKIR İL MÜDÜRÜ HASAN ASLAN (ORTADA) KURDUĞU UZMAN BİR EKİPLE BİRLİKTE, OKULA GİDEMEYEN VE GİDEMEYEN KIZ COÇUKLARININ AİLELERİYLE GÖRÜŞEREK OKULA KAZANDIRMAK İÇİN CALIŞMA BAŞLATTI. HANİ İLÇESİ SERGEN KÖYÜ'NDE ANNESİNİN İKNA EDİLMESININ ARDINDAN OKULA KAZANDIRILAN MELEK ÇETİNKAYA (SAĞDAN 2'İNCİ).

Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, Vali Hüseyin Aksoy’un talimatı ile kız öğrencilerin okula kazandırılması için kurduğu ekiple yaptığı incelemelerde, bu iki kız öğrencinin okula kayıt yaptırmadığını tespit edince çalışma başlattı. Hani Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ile görüşen Aslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Kaya ve ekibiyle birlikte Sergen Köyü’ne gitti. Burada Melek Çetinkaya’nın annesi Nesriye Çetinkaya ile görüşen Aslan, kızını okula gönderme konusunda ikna edildi.

MELEK ÇETİNKAYA'NIN ANNESI NESRİYE ÇETİNKAYA, KAYMAKAMLIK TARAFINDAN KENDİSİNE HEDİYE EDİLEN BEYAZ EŞYALARI KONTROL EDEREK SEÇTİ.

EV İŞLERİNİ YAPMAKTA ZORLANIYORDUM

İkna edilen Nesriye Çetinkaya daha sonra İlçe Kaymakamı Yazıcı’yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Türkçe bilmeyen anne Çetinkaya ile Kürtçe konuşan Kaymakam Yazıcı, Melek’in eğitim hayatı boyunca karşılaşacağı her sıkıntıyı giderme konusunda yardımcı olacaklarını söyledi. Anne Çetinkaya da, evde tek başına ev işlerini yapmakta zorluk çektiği için kızının okula gitmesine izin vermediğini belirterek, “6 yıl önce eşim kalp krizinden hayatını kaybetti. 3 erkek, 2 kız olmak üzere 5 çocuğum var. Büyük kızım ve bir oğlum evli. Evde ben Melek ve 2 erkek kardeşi yaşıyoruz. Evde yemekleri tüpte yapıyorduk. Çamaşırlarımızı leğende yıkıyorduk, bulaşıklarımızı da elde yıkıyorduk. Evimizi de normal süpürge ile temizlemek zorundaydık. Bu yüzden ben bütün bunlara yetişemiyordum. Ekonomik durumumuz da iyi değildi. Bu yüzden Melek’i okula gönderemezdim. Ev işlerinde bana yardımcı olacak başka biri yoktu. Bir de Melek’i okula gönderecek durumum yoktu. Sağolsun Kaymakam Şaban Arda Yazıcı ve Milli Eğitim Müdürü Hasan bey ile Zeki bey evimize gelip bana yardımcı olacaklarını söyleyerek beni ikna ettiler. Ayrıca üniversite mezunu oğlumun KPSS sınavına hazırlanması için dersaneye göndereceklerini söylediler. Allah razı olsun onlardan. Ben de kızım Melek’in okula gitmesine razı oldum. Ayrıca Kaymakam bey, 1 bulaşık makinesi, 1 çamaşır makinesi, 1 de elektrikli süpürge alma sözü verdi bunun için de teşekkür ederim” dedi.

KAYMAKAM: BU KIZIMIZ HAZİNEDİR

Hani Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı da, Melek Çetinkaya’nın okula gitmediği tespit edilerek Vali Hüseyin Aksoy’a bilgi verildiğini ve Vali Aksoy’un talimatları doğrultusunda aileye yardım yapıldığını belirterek, “Melek kızımız, hiç hazırlık çalışması yapmadan, dersaneye gitmeden geçtiğimiz yıl TEOG sınavında 460 puan almış. Ancak annesi Nesriye hanım, bu kızımızı, ev işlerinde kendisine yardımcı olsun diye okula kayıt yaptırmamış. Bu kızımız bir hazinedir. Yapılan çalışmalarda bu kızımızın okula gitmediği tespit edilence sayın valimizin talimatı ile girişimler başlatılmış ve anne Nesriye Çetinkaya ikna edilmiştir. Valimizin talimatları doğrultusunda aileye 1 çamaşır makinesi, 1 bulaşık makinesi ve 1 de elektrik süpürgesi alınarak hediye edilmiştir. İlçemiz merkezinde ve bağlı köylerde, okula giden ve gitmeyen kız çocuklarımızın okula kazandırılması konusunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Devletin şefkatli ellerini en ücra köyde yaşayan vatandaşımıza kadar ulaştıracağız” dedi.

Annenin ikna edilmesinin ardından TEOG sınavında 460 puan alan Melek Çetinkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan’ın talimatıyla, 85’inci Yıl Anadolu Lisesi’ne kaydı yaptırıldı.

EĞİTİME KAZANDIRILAN SEMANUR BAKMAZ (SOLDAN 2'İNCİ)

EĞİTİME KAZANDIRILAN SEMANUR BAKMAZ (SOLDAN 2’İNCİ)

Daha sonra Sur İlçesi Satı Köyü’nde ikamet eden ve TEOG’da 489 puan alan Semanur Bakmaz ve ailesini, Sur İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Uçak ile birlikte ziyaret eden İl Müdürü Aslan ve ekibi, okula gitmek istemeyen Semanur Bakmaz ile görüştü. Ailesinin okumasını istediğini fakat kendisi okula gitmek istemeyen Semanur Bakmaz da, uzun bir görüşmenin ardından ikna edilerek Sur İlçesi Aydın Arslan Fen Lisesi’ne devam etmesi konusunda ikna edildi.

Diş hekimi olmak isteyen Bakmaz, psikologlar eşliğinde Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği’ne götürülerek okumak istediği bölümü gezdirdi. Sosyal yaşam ve gelecekle ilgili kararın yine kendisinin verilmesi istenen Semanur Bakmaz da görüşmelerden sonra okula gitmeyi kabul etti.
Kaynak: DHA

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