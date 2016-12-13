Diyarbakır’ın Hani ile merkez Sur İlçelerinde geçen yıl girdikleri TEOG sınavında yüksek puan almalarına rağmen liseye kayıt yaptırmayan 2 kız öğrenci, Vali Hüseyin Aksoy’un talimatı ile yeniden okula kazandırıldı. TEOG sınavında geçen yıl 460 puan almasına rağmen kayıt yaptıramayan Melek Çetinkaya’ya yeniden okula gitmesine izin verdiği için ev işinde zorlanan annesi Nesriye Çetinkaya’ya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından beyaz eşyalar verildi.

Hani İlçesi’ne bağlı Sergen Köyü’nde geçen yıl TEOG sınavında 460 puan alan orta okul son sınıf öğrencisi Melek Çetinkaya’ya, annesinin ev işlerinde yardım etmesi için liseye kayıt yaptırmasına izin verilmedi. Aynı şekilde merkez Sur İlçesi’ne bağlı Sati Köyü’nde de 489 puan alan Semanur Bakmaz da kazandıkları okula kayıp yaptırmadı.

EV İŞLERİNİ YAPMAKTA ZORLANIYORDUM

İkna edilen Nesriye Çetinkaya daha sonra İlçe Kaymakamı Yazıcı’yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Türkçe bilmeyen anne Çetinkaya ile Kürtçe konuşan Kaymakam Yazıcı, Melek’in eğitim hayatı boyunca karşılaşacağı her sıkıntıyı giderme konusunda yardımcı olacaklarını söyledi. Anne Çetinkaya da, evde tek başına ev işlerini yapmakta zorluk çektiği için kızının okula gitmesine izin vermediğini belirterek, “6 yıl önce eşim kalp krizinden hayatını kaybetti. 3 erkek, 2 kız olmak üzere 5 çocuğum var. Büyük kızım ve bir oğlum evli. Evde ben Melek ve 2 erkek kardeşi yaşıyoruz. Evde yemekleri tüpte yapıyorduk. Çamaşırlarımızı leğende yıkıyorduk, bulaşıklarımızı da elde yıkıyorduk. Evimizi de normal süpürge ile temizlemek zorundaydık. Bu yüzden ben bütün bunlara yetişemiyordum. Ekonomik durumumuz da iyi değildi. Bu yüzden Melek’i okula gönderemezdim. Ev işlerinde bana yardımcı olacak başka biri yoktu. Bir de Melek’i okula gönderecek durumum yoktu. Sağolsun Kaymakam Şaban Arda Yazıcı ve Milli Eğitim Müdürü Hasan bey ile Zeki bey evimize gelip bana yardımcı olacaklarını söyleyerek beni ikna ettiler. Ayrıca üniversite mezunu oğlumun KPSS sınavına hazırlanması için dersaneye göndereceklerini söylediler. Allah razı olsun onlardan. Ben de kızım Melek’in okula gitmesine razı oldum. Ayrıca Kaymakam bey, 1 bulaşık makinesi, 1 çamaşır makinesi, 1 de elektrikli süpürge alma sözü verdi bunun için de teşekkür ederim” dedi.

KAYMAKAM: BU KIZIMIZ HAZİNEDİR

Hani Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı da, Melek Çetinkaya’nın okula gitmediği tespit edilerek Vali Hüseyin Aksoy’a bilgi verildiğini ve Vali Aksoy’un talimatları doğrultusunda aileye yardım yapıldığını belirterek, “Melek kızımız, hiç hazırlık çalışması yapmadan, dersaneye gitmeden geçtiğimiz yıl TEOG sınavında 460 puan almış. Ancak annesi Nesriye hanım, bu kızımızı, ev işlerinde kendisine yardımcı olsun diye okula kayıt yaptırmamış. Bu kızımız bir hazinedir. Yapılan çalışmalarda bu kızımızın okula gitmediği tespit edilence sayın valimizin talimatı ile girişimler başlatılmış ve anne Nesriye Çetinkaya ikna edilmiştir. Valimizin talimatları doğrultusunda aileye 1 çamaşır makinesi, 1 bulaşık makinesi ve 1 de elektrik süpürgesi alınarak hediye edilmiştir. İlçemiz merkezinde ve bağlı köylerde, okula giden ve gitmeyen kız çocuklarımızın okula kazandırılması konusunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Devletin şefkatli ellerini en ücra köyde yaşayan vatandaşımıza kadar ulaştıracağız” dedi.

Annenin ikna edilmesinin ardından TEOG sınavında 460 puan alan Melek Çetinkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan’ın talimatıyla, 85’inci Yıl Anadolu Lisesi’ne kaydı yaptırıldı.

Daha sonra Sur İlçesi Satı Köyü’nde ikamet eden ve TEOG’da 489 puan alan Semanur Bakmaz ve ailesini, Sur İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Uçak ile birlikte ziyaret eden İl Müdürü Aslan ve ekibi, okula gitmek istemeyen Semanur Bakmaz ile görüştü. Ailesinin okumasını istediğini fakat kendisi okula gitmek istemeyen Semanur Bakmaz da, uzun bir görüşmenin ardından ikna edilerek Sur İlçesi Aydın Arslan Fen Lisesi’ne devam etmesi konusunda ikna edildi.

Diş hekimi olmak isteyen Bakmaz, psikologlar eşliğinde Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği’ne götürülerek okumak istediği bölümü gezdirdi. Sosyal yaşam ve gelecekle ilgili kararın yine kendisinin verilmesi istenen Semanur Bakmaz da görüşmelerden sonra okula gitmeyi kabul etti.

Kaynak: DHA