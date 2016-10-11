Vali Küçük’ten üretene tam destek

Bursa İhtisas Deri OSB (BİDOSB) Müteşebbis Heyet Başkanvekili Rıfat Aygüler, Bursa Valisi ve BİDOSB Müteşebbis Heyet Başkanı İzzettin Küçük’ü makamında ziyaret etti.

Bursa İhtisas Deri OSB Başkanvekili Rıfat Aygüler, beraberinde Müteşebbis Heyet Kurulu Üyesi Kuddusi Çetin, Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Faik Pala ve Bursa Deri OSB Bölge Müdürü Osman Yıldırım ile birlikte Bursa Valisi İzzettin Küçük’ü makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Burada konuşan Aygüler, deri ve deri ürünleri imalatı sektörü temsilcileri olarak Türkiye’nin önüne konan büyük hedefler doğrultusunda ellerinden gelen her çabayı ortaya koymaya hazır olduklarını belirtti. Aygüler, Bursa’nın sektörlerindeki binlerce dayanan tecrübesi, hammadde kaynaklarına yakınlığı ve işgücü potansiyeli ile Bursa’nın bu alanda bir merkez haline gelebilecek en elverişli il olduğunu vurguladı. Çalışmalarını bu hedef doğrultusunda yürüttüklerini anlatan Aygüler, “Bursamız İnşallah sektör temsilcilerimizin, üyelerimizin çalışmaları, Bursamıza hizmet veren yöneticilerimizin destekleri ile alanımızda da farkını ortaya koyacaktır” dedi.

Bursa Valisi İzzettin Küçük ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye’nin geleceği için çalışan, projeler üreten herkese ellerinden gelen her desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

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