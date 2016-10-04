Vali Küçük’ten sevgi dolu ziyaret

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Kurban Bayramı ziyaretinde bayramlaşmak için gittiği ‘Sırameşeler Sevgi Evleri’ misafiri çocuklarla arayı uzatmadan bir ziyarette bugün gerçekleştirdi.

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Sevgi Evlerinde’ kalan 0-1 yaş grubu birbirinden güzel 11 yavruya baba şefkati gösteren Vali İzzettin Küçük, çocukların hepsiyle ayrı ayrı ilgilendi. Ardından 1-3 yaş grubu çocukları hediye oyuncaklarla ziyaret eden Vali Küçük, burada 5 yılı aşkın süredir ‘Sevgi Evlerine’ gelerek gönüllü annelik yapan Hanife Türköz’e şükranlarını sunarak, kurum müdürüne ‘Hanife Hanıma teşekkür plaketi hazırlayın’ talimatı verdi.

İnceleme sonun da görüşlerini aldığımız Vali İzzettin Küçük: “ Görüldüğü üzere, gerek imkânları ile gerekse görevli arkadaşların özverili çalışmaları ile oldukça güzel bir ortam mevcut sevgi evlerimizde. Devletimizin himayesinde sağlık, gıda ve barınma imkânlarıyla gördüklerim beni memnun etti. İncelemeye başlarken 2 yavrumuz hastaneden geliyordu. Gece, gündüz nöbetçi annelerimiz burada. Ayrıca gönüllü annelerimiz var. Büyük bir sevgi ve şefkat ile kendi evlatları gibi bakımıyla ilgilenip, gözetiyorlar. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum.” Dedi.

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