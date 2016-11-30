Vali Küçük’ten dağ ilçelerine ziyaret

Bursa Valisi İzzettin Küçük bugün, Bursa’nın dağ ilçelerinden Harmancık ve Keles’e bir ziyaret gerçekleştirdi. İlçe ziyaretinde öncelikle Harmancık İlçesi ile başlayan Vali Küçük, Harmancık Kaymakamlığın da İlçe hakkında bir brifing aldı. Ardından İlçenin turizme yönelen yüzü olan ‘Eko Turizm Tesislerini’ gezen Vali İzzettin Küçük, tesiste yer alan evleri de gezmeyi ihmal etmedi

Harmancıkta ki incelemelerinin ardından Keles İlçesine geçen Vali Küçük’e burada da İlçe Kaymakam’ı Mustafa Türkcan tarafından ilçe hakkında bir brifing verildi. Keles’te yer alan Muhtarlarla da bir toplantı yapan Vali İzzettin Küçük ardından Keles Belediyesini ziyaret etti. Ameliyat olan ve evinde istirahat eden İlçe Belediye Başkanı Mehmet Teke’yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Küçük’e Belediye ziyaretinde Başkan Vekili Mustafa Özdemir eşlik etti. Keles’te bulunan BESAŞ tesislerinde de inceleme gerçekleştiren Vali İzzettin Küçük, doğa ile başbaşa kalmak için misafirlerini çağıran Keles Gököz Naturel Park Doğa Evlerini de gezerek dağ ilçe ziyaretlerine şimdilik noktayı koydu.

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