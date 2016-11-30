Vali Küçük’ten Başkan Bozbey’e eğitime katkı teşekkürü

Eğitime her alanda sayısız katkı sağlayarak Nilüfer Belediyesi’nin Türkiye’de örnek bir kurum olmasını sağlayan Başkan Mustafa Bozbey’e Bursa Valisi İzzettin Küçük teşekkür belgesi verdi.



Bursa Valiliği, kentte eğitime katkıda bulunanlara düzenlediği yemekte teşekkür belgesi verdi. Belge alanlar arasında Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de vardı.

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleşen yemeğe, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Veli Sarıkaya, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, Bursa Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile çok sayıda hayırsever işadamı ve vatandaş katıldı.

Eğitime katkı veren herkese teşekkür eden Bursa Valisi İzzettin Küçük, “Her anne ve baba çocuklarını en iyi şekilde eğitmek ister. Sizler, sadece kendi çocuklarınızı ve yakınlarınızı değil, tanımadığınız ailelerin ve bu şehrin çocuklarını da eğitmek, daha iyi bir geleceğe kavuşmalarını sağlamak için neyiniz varsa bu şehre yatırmış, okullar yapmış insanlarsınız. Mal canın yongasıdır derler. Kimse o yongadan vazgeçemez ancak siz, bundan fazlasıyla vazgeçmiş, bu şehre yatırmış insanlarsınız. O okullarda yetişen çocukların hepsi, tanısa da tanımasa da sizlere müteşekkirdir. O okullara her sene yeni öğrenciler kaydolacak, o okullar her sene mezunlar verecek ve sonuçta bu ülkeye faydalı, değer katacak insanlar yetişecek. Bunların hepsinde muhakkak sizlerin dokunuşu olacak” dedi.

Yeni okulların yapılması konusunda yer çalışması yaptıklarını kaydeden Vali Küçük, “Okul yapımı için arsa sıkıntısı yaşıyorduk. Bu konuda yaptığımız çalışmayla birlikte yeni okullar yapabileceğimiz arsalar kazanıyoruz” diyerek yeni okulların da müjdesini verdi.

Bursa Valisi İzzettin Küçük, konuşmasının ardından eğitime katkı koyan hayırsever işadamları ve vatandaşlara teşekkür belgesi verdi.

Vali Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e de Nilüfer Belediyesi tarafından Özlüce’de yapılan 16 derslikli Özlüce İlkokulu için belge vererek teşekkür etti.

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