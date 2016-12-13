Vali Küçük’ten Akyüz ailesine taziye ziyareti

Bursa Valisi İzzettin Küçük, teröristlerin alçak saldırısı sonucu şehit olan Polis Memuru Hüseyin Akyüz’ün acılı ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



Şehidin baba ocağı yanında kurulan taziye çadırında Şehit Babası Nizam Akyüz’e başsağlığı dileklerini tekrar ileten Vali Küçük; “Başta sizin evladınız olmak üzere, bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, hepsini minnet ve şükranla anıyorum. Allah sizlere de sabırlar versin. Devlet olarak her zaman yanınızdayız.Rabbim birliğimize dirliğimize göz dikenlere fırsat vermesin.” dedi.

Taziye çadırında okunan Kuran-ı kerim tilaveti sonrasında eller şehitlerimiz için semaya açıldı.

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