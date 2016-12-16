Vali Küçük: “İşinizi severek yapın”

Bursa Valisi İzzettin Küçük İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları ve Mensupları Vakfı Üyesi Öğrencileri Bursa Valiliği Tarihi Heykel Binasında bulunan makamında ağırladı.

29 yıl önce mezun olduğu okulun bugünkü öğrencileri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İzzettin Küçük;” Bugün genç siyasalcılar ziyaretimize geldiler. Arkadaşları görünce inanılmaz derecede mutlu oldum. Aynı zamanda geleceğe dair umutlarım katbekat arttı. Ülkesini ve milletini seven pırıl pırıl gençleri görmek bizleri sevindirdi.” ifadelerini kullandı.

Vali İzzettin Küçük, mesleki tecrübelerini aktardığı Siyasal Vakfı Üyesi Öğrencilere;” Anı en iyi şekilde değerlendirin. Okuduğunuz okulun, aldığınız eğitimin, yaşadığınız toplumun ve ailenizin kıymetini bilin. Ne yapıyorsanız o işle alakalı elinizden gelenin en iyisini yapın. Hedefleriniz olsun, hedeflerinize ilerlediğiniz yolun her aşamasını iyi değerlendirin. Mezun olduğunuzda farklı işler ile meşgul olacaksınız ama ne iş yaparsanız yapın, severek yapın ve hayatınızın sonuna kadar kitaplarla aranızı hep iyi tutun. Bu anlayış sizleri daha da mutlu kılacaktır.” şeklinde tavsiyede bulundu.

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