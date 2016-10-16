Vakıf parkı şekillenmeye başladı

Bursa’ya ‘yeşil’ kimliğini yeniden kazandırmak için çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi içinde spor sahaları, yüzme havuzu suni gölet ve 250 bin metrekarelik yeşil alan bulunan Vakıfköy Spor ve Kent Parkı, ana hatları ile şekillenmeye başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, kişi başına düşen yeşil alan miktarının Yıldırım’da çok düşük olduğunu belirterek, inşaatı devam eden parkın ilçeye nefes aldıracağını söyledi.

Uludağ’ın doğal zenginlikleri, ovanın verimliliği, deniz kıyısında bir şehir olması, termal olanakların Türkiye’nin birçok ilinden daha fazla olması gibi birçok çevresel özellikle her dönem ilgi odağı bir kent olan Bursa’da kaçak ve çarpık yapılaşma nedeniyle parklardan yoksun kalan tüm semtler yeniden yeşille buluşuyor. İlk etapta halkın nefes alabileceği alanlar oluşmak amacıyla büyük park yapımı projelerine ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, Hüdavendigar Kent Parkı, Beşevler Bölge Parkı, Mimar Sinan Sağlık parkı başta olmak üzere hemen hemen her semte kazandırdığı parklara Vakıfköy Spor ve Kent Parkı’nı da ekliyor. Vakıf, İsabey ve Demetevler mahallelerinin ortasında kalan 250 bin metrekare yeşil alan, spor alanları, yüzme havuzu ve suni göleti de bulunan park, şekillenmeye başladı.

Yıldırımlı nefes alacak

Vakıfköy Spor ve Kent Parkı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Yıldırım’ın kişi başına düşen yeşil alan miktarında en alt sırada yer aldığını belirterek, bu tür park ve yeşil alan düzenlemeleriyle ilçeye nefes aldıracaklarını söyledi. Yaklaşık 250 bin metrekare yeşil alana sahip olacak park içinde her türlü futbol müsabakasının yapılabileceği 68 x 105 metre abatlarında 2 futbol sahası ve tribünlerinin bulunacağını dile getiren Başkan Altepe, “Bunun yanında bölgedeki amatör kulüplerinin kullanabileceği idman sahası ve soyunma odaları olacak. Yüzme havuzu olacak. Park içinde 15 bir metrekare alana suni göl ve gölün çevresine yürüyüş yolları yapılacak. Çocuk oyun alanları, spor alanları, kafeteryaları ile burası halkımızın güzel vakit geçireceği ayrıcalıklı bir park olacak. Artık imalatlar hızlandı ve park ortaya çıkmaya başladı. Hedefimiz bir yıl içinde tamamlayıp, hizmete açmak” dedi.

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