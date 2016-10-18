Uzun Çarşı’da ‘aşure’ geleneği

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Uzur Çarşı esnafı tarafından her yıl Muharrem Ayı’nda düzenlenen ‘aşure’ etkinliğine katıldı. AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’la birlikte vatandaşlara aşure dağıtan Başkan Altepe, tarihte önemli olaylara sahne olan Muharrem ayının aşure gibi geleneklerle dayanışma duygusunu daha da artırdığını söyledi.

Uzun Çarşı Derneği, her yıl geleneksel olarak düzenlediği halka aşure ikramını bu yıl da gerçekleştirdi. Çarşı ortasında kurulan tezgaha uğrayan vatandaşlar, bol malzemeli sıcak aşurenin tadına vardı. Bahar havasıyla birlikte alışverişe çıkan vatandaşlar, dağıtılan aşureyle lezzetli dakikalar yaşadı. Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yolu çarşıya düşen vatandaşlara zengin menüyle hazırlanan aşureleri ikram etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, temel özelliklerinden biri aşure olan Muharrem Ayı’nın tarihte önemli birçok olaya sahne olduğunu hatırlattı. Nuh Tufanı’nın bu ayda gerçekleştiğini, Hz. İbrahim (AS) ile Hz. Hüseyin’in şehit edilmesinin yine bu ayda vuku bulduğunu kaydeden Başkan Altepe, aşure gibi gelenekleri canlandırarak Muharrem Ayı’nı en iyi şekilde yaşamaya çalıştıklarını söyledi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlik nedeniyle Uzun Çarşı Derneği Başkanı İhsan Gür ile arkadaşlarını kutlayan Başkan Altepe, “Bugün burada değerli esnafımızın katkılarıyla hazırlanan aşureyi Bursa halkına dağıtmış olduk. Aşure bahanesiyle tarihten gelen bir güzelliğimizi daha yaşatmış oluyoruz. Tüm Bursalıların Muharrem ayı mübarek olsun” dedi.

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