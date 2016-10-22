Uzmanlar kemik erimesine karşı uyarıyor

Besin destek ürünlerinde ilklerin firması olan Sifar İlaçları, 20 Ekim “Dünya Osteoporoz Günü” kapsamında Türkiye Osteoporoz Derneği ile birlikte “Osteoporozun Non-Farmakolojik Yaklaşımında Besin Destekleri” konulu toplantıya ev sahipliği yaptı. Besin destekleri alanında çalışmalar yapan Biyokimya Profesörü Dr. Luca Tiano, Türkiye Osteoporoz Derneği Başkanı Sayın Prof. Dr. Ülkü Akarırmak ve Sayın Prof.Dr. Faruk Erzengin’ in katılımıyla gerçekleşen toplantıda Dünyada 200 milyon, Türkiye’de ise 26 bin Osteoporoz hastası bulunduğu ve erken tanıyla kemik erimesi riskinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğu belirtildi.

Tüm dünyada 200 milyon kadın, kemiklerde zayıflamaya ve kırık riskinin artmasına sebep olan “osteoporoz” yani kemik erimesiyle savaşıyor. Global osteoporoz farkındalık kampanyası 20 Ekim “Dünya Osteoporoz Günü” kapsamında Sifar İlaçları “Osteoporozun Non-Farmakolojik Yaklaşımında Besin Destekleri” konulu seminerde alanında uzman Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hekimlerini The Sofa Hotel’de ağırladı.

“Kemiklerinizi sevin”

Osteoporoz bilindiği gibi düşük kemik kütlesi ve kemik dokunun mikro mimarisinin bozulması sonucunda kemik kırılganlığında ve kırık riskinde artışla sonuçlanan yıllar içerisinde ilerleyen bir kemik hastalığıdır. Bu yıllardır bildiğimiz bir “Osteoporoz” tanımdır ve halen geçerlidir diyerek sözlerine başlayan Türkiye Osteoporoz Derneği Eski Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ülkü Akarırmak;“Osteoporoz dünya genelinde 200 milyon kişiyi etkilediği saptanmış ciddi bir hastalıktır. Bizim ülkemizde de büyük ölçüde yaşlanan nüfusta osteoporoz varlığının arttığı bilinmektedir. Genel olarak denilir ki 3 kadın ve 5 erkekten birinde 50 yaşından sonra osteoporoza bağlı bir kırık beklenmektedir. Geçirilmiş bir kırık bizim için çok önemli çünkü geçirilmiş her kırık yeni bir kırık riskini %86 gibi çok büyük bir oranda attırır. 2050 yılı için yapılan projeksiyonda kalça kırığı görülme riskinin erkeklerde %310 kadınlarda %240 gibi artması beklenmektedir. Bunun nedeni dünya nüfusunun giderek yaşlanmasıdır. Sorunun ne denli büyük olduğu ortaya çıkmaktadır. 20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü’nde daima “Kemiklerinizi Sevin” diyoruz. Kemikleri severek aslında geleceğimizi korumak mümkün. Bu yılki konsept koruma. Koruma o kadar önemli ki osteoporozda 2017 ve 2018 boyunca yani 3 yıllık süreçte devamlı korumadan söz edilecek. Bu sadece primer koruma değil sekonder ve tersiyer evrede yani kırıktan sonraki dönemde de korumaya devam etmemiz gerekiyor.“ dedi.

Daha güçlü kemikler için K2 vitamini önemli

K2 vitamininin kemik-eklem sağlığının ve kalp-damar sağlığının korunmasında en etkili vitaminlerin başında geldiğini belirten Biyokimya Profesörü Dr. Luca Tiano; “K2 vitamini eksikliğini gıdalarla karşılamak mümkün değil, bu nedenle dışardan takviyelerle alınması gerekiyor. Yalnızca kemikler üzerinde değil kalp-damar sağlığı üzerinde de etkili olan K2 vitamini eksikliğinde gıdalarla veya takviyelerle alınan kalsiyum, damar duvarlarında birikerek damar sertliği oluşumuna sebep oluyor. osteoporoza karşı savaş açmak için kadınlarda menopoz öncesi dönemde, erkeklerde ise 50 yaşından itibaren K2 vitaminin kullanılmasını tavsiye ediyoruz.” dedi.

Besin destek ürünleri alanının en önemli buluşlarından biri olarak kabul edilen New Life Mena K2 gıda takviyesini pazara kazandırdıklarına dikkat çeken Sifar İlaçları Genel Müdürü Sinan Müderrisoğlu; “ Yaklaşık 6 sene önce Mena K2’yi piyasaya sunduğumuzda Türkiye’deki K2 vitamini bilinci yok denecek kadar azdı. Geride bıraktığımız zaman zarfında K2 vitaminiyle ilgili bilincin arttığını fakat istediğimiz seviyeye yükselmediğini gözlemledik. Hedefimiz kalsiyumun kemiklerdeki emilimini artırmak ve aynı zamanda damarlardaki kalsiyum birikimini engelleyen K2 vitamini hakkında bilinç oluşturmak. Özellikle kalsiyum takviyesi kullanan bir bireyin K2 vitamini almasında fayda var.” dedi.

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