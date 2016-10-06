Uzmanlar anne adaylarına anne sütünün önemini anlattı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Devlet Hastanesi’nde doğum yapan kadınlara anne sütünün önemi anlatılıyor.



Her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan “Emzirme Haftası” münasebetiyle anne adaylarına anne sütünün önemini anlattıklarını belirten Mudanya Devlet Hastanesi Müdürü Ömer Faruk Mete, “Hastanemizde anne sütü ve emzirme ile ilgili ebe ve hemşirelerin yanı sıra sağlık meslek lisesi öğrencileri, anne adaylarını bilgilendiriyor.

Anne sütü ve doğru emzirme teknikleri ile ilgili anne ve anne adaylarına bilgiler veriliyor. Maksadımız, geleceğimiz olan çocuklarımızın kendileri için en ideal gıda olan anne sütü ile beslenmelerini sağlamak. Bu sayede sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz” dedi.

Kaynak : İHA

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