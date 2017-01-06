“Uzay’da yürüyen en yaşlı kadın” olacak
06 Ocak 2017  //  By:   //  Dünya, Tüm Haberler, Tüm Manşetler  //  No Comment

ABD’li astronot Peggy Whitson, “Uzay’da yürüyen en yaşlı kadın” unvanını almaya hazırlanıyor.
“Uzay’daki en yaşlı kadın” unvanını geçtiğimiz Kasım ayında Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan alan 56 yaşındaki Peggy, şimdi de 2017’nin ilk uzay yürüyüşünü yapacak. Aynı zamanda bunu yapan en yaşlı insan olacak.

"Uzay'da yürüyen en yaşlı kadın" ünvanını alacak

Twitter hesabından yapacağı uzay yürüyüşünün haberini veren 56 yaşındaki Whitson, 49 yaşındaki Shane Kimbrough ile Uzay İstasyonu’ndaki 6 aylık görev sürelerinin bir parçası olarak güç ünitelerinin bakımını gerçekleştirecek. Bu planlı bakım çalışması kapsamında astronotlar güç ünitesine güneş enerjisinin depolanması için yeni lityum piller ekleyecek. TSİ ile saat 3’te başlayacak olan çalışmalar yaklaşık 6.5 saat sürecek. Bir sonraki çalışma ise 13 Ocak’ta gerçekleşecek ve astronotlar başladıkları işi bitirecek.

Whitson, “Uzayda uyumayı seviyorum çünkü yataktan düştüğünüzde hiçbir yeriniz incinmiyor. Bütün gece bebekler gibi uyuyabiliyorsunuz.” dedi.

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