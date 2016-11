Usta Tiyatro Sanatçısı Gülriz Sururi Tiyatroya Dair Anılarını Paylaştı

Duayen tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi Boğaziçi Üniversitesi’nin en renkli mezun etkinliği ‘’BÜ’yülü Bir Gün’’de Boğaziçililerle buluştu. ‘’Zefiros-Ebedi Gençlik Rüzgârı’’ adlı son kitabı çerçevesinde Türkiye’de tiyatro yapmak üzerine keyifli bir sohbete imza atan sanatçı, tiyatrodan müzikale, oyuncu ve tiyatro ahlakından dizi ve tiyatro şöhretine kadar pek çok konuyu anlattı.



Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal İletişim Ofisi Direktörü Metin Göksel’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide Gülriz Sururi 1960’lardan günümüze tiyatro yaşamından anılarının yanı sıra Türk tiyatrosunun sorunlarına da değindi.

Günümüzde her türlü soruna rağmen genç tiyatrocuların yeni tiyatrolar kurmaya devam ettiklerini belirten Sururi, ‘’Genç oyuncular dizilerden kazandıkları parayla inatla tiyatro yapmayı sürdürüyorlar. Ben gençlere çok inanıyorum. Eğer bir gün başarılı oyun yazarlarımız da olursa inanıyorum ki Türk tiyatrosunun karşısında kimse duramaz’’ diye konuştu.

1940’ların başında Şehir Tiyatrosu’nun çocuk bölümünde sahneye çıkan ve o tarihten bugüne hiçbir zaman tiyatrodan vazgeçmeyen duayen tiyatrocu Gülriz Sururi, yetişmesinde Muhsin Ertuğrul’un önemli katkısı olduğunu belirterek 1960’lardan günümüze değişen tiyatro ortamını da yorumladı. Halka yakın, doğal bir tiyatro ortaya koymak için her dönem mücadeleler verdiklerini anlatan Sururi, son kitabında da yer verdiği ‘’Ayşe Opereti’’ konusunda 2005 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yaşanan sorunlara değindi. Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda sahnelenmesi planlanan operet için tüm varını yoğunu ortaya koyduğunu anlatan Sururi, belediyenin prodüksiyon desteğini geri çekmesiyle büyük bir maddi zorluk içine girdiklerini belirterek ‘’Ancak tiyatro inişli çıkışlı bir yoldur. Bazen çıkışlar o kadar güzel olur ki inişleri unutuverirsiniz’’ dedi.

Türkiye’de hemen her iktidar döneminde tiyatroya destek değil köstek olunduğunu ifade eden Sururi bugünün oyuncularına ve tiyatro ortamına dair görüşlerini ise şöyle ifade etti: ‘’Bugün konservatuarlar tiyatroya değil, dizilere hizmet ediyor. Ancak dizileri de küçümsemiyorum. Dizilerde oynayan oyuncuları tiyatroda tekrar izlediğimde çok başarılı buluyorum’’.

’BÜ’yülü Bir Gün’’ün bu yılki konukları arasında tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı veoyuncu ve yazar Gülriz Sururi’nin yanı sıra, kalp ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Hürriyet Gazetesi Eğitim Servis Müdürü ve köşe yazarı gazeteci Nuran Çakmakçı, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Şeref Oğuz, Pegasus Hava Yolları CEO’su Mehmet Nane (BÜ ’90), akademisyen, ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, inovasyon ve girişimcilik danışmanı Alphan Manas, akademisyen Doç. Dr. Ayşen Candaş (BÜ’ 92), CNN TÜRK Ekonomi Müdürü, televizyon programcısı Emin Çapa, Prof. Dr. Aytül Erçil ( BÜ ’79), psikiyatrist Dr. Gülcan Özer, akademisyen Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu ve akademisyen Yalın Alpay (BÜ ’07) olmak üzere sanat, iş dünyası, medya, sağlık, psikiyatri, akademi gibi çok farklı alanlarda mesleki başarılarıyla tanınmış birbirinden seçkin ve renkli isimler yer alıyor.

Güney Kampüs’ün tarihi tünelleri ilk kez mezunlara ziyarete açıldı

Büyülü Bir Gün’ün en ilgi çekici etkinliklerinden biri de Boğaziçi Üniversitesi Kültür ve Sanat Komisyonu BUKAL rehberliğinde gün boyu düzenlenen olan geziler oldu. Güney Kampüste tarihi binaları yeraltından birbirine bağlayan tüneller Boğaziçi mezunları için özel olarak ilk defa ziyarete açıldı. Rehberli bir tur olarak gerçekleştirilen gezide yapımı 1800’lere uzanan tarihi tüneller gezildi.

