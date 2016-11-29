Usta sanatçılar Bursa`nın gururu oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçıları Yusuf Yılmaz, Salih Berkmen ve İlker Cansevdi, ‘Milletlerarası İlahi Aşkın Sesi Beste Yarışması’nda Bursa’ya 3 ödül kazandırdı. Yarışmada, Neyzen Yusuf Yılmaz 2.’lik ödülünü, Şef ve Ses Sanatçısı Salih Berkmen ile Ses Sanatçısı İlker Cansevdi de ‘Teşvik’ ödüllerini kazandı.

Hafız Abdullah Nazırlı (HAN) Vakfı’nın düzenlediği ‘Milletlerarası İlahi Aşkın Sesi Beste Yarışması’nın değerlendirme toplantısı Ankara Green Park Otel’de gerçekleştirildi. Toplantıya Jüri Başkanı Eski Bakan Ali Coşkun, Yürütme Kurulu Başkanı M. Vehbi Nazırlı, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Belviranlı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Musikisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Gazi Üniversitesi Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar, Türk Halk Müziği Koro Müdürü Hasan Öztürk, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Türker Eroğlu, Konya Tasavvuf Musikisi Sanat Yönetmeni Yusuf Kayya ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Muzaffer Ertürk katıldı.

Değerlendirme kurulu tarafından online değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puan alan ilk 30 beste, 25 Ekim tarihinde yapılan toplantıda yeniden değerlendirildi. Uzun süren ikinci değerlendirme sırasında yapılan müzakereler ile ‘İlahi Aşkın Sesi’ beste yarışmasında ödüle layık görülen eserler objektif olarak belirlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü ses ve saz sanatçılarından Neyzen Yusuf Yılmaz, ‘Heman De Allah Allah’ adlı güfteye yaptığı bestesi ile yarışmada 2.’lik ödülünü, Şef ve Ses Sanatçısı Salih Berkmen ‘Hamd ve Sena Eylerim Rabbime Bi Aded’ adlı güfteye yaptığı bestesi ile ‘Teşvik’ ödülünü ve Ses Sanatçısı İlker Cansevdi ‘Ehl-i Cinan Ehl-i Niran Bellidir’ adlı güfteye yaptığı bestesi ile ‘Teşvik’ ödülünü kazandı. Ödüller ‘İlahi Aşkın Sesi Beste Yarışması’nın Elazığ konserinde verilecektir.

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