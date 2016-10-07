Usta gazeteci Sıtkı Uluç hayata veda etti

Bir süredir kanser tedavisi gören gazeteci Sıtkı Uluç, 62 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulunun başsağlığı mesajında, TGC Üyesi, Sürekli Basın Kartı sahibi Sıtkı Uluç’un vefat ettiği belirtildi.

Mesajda, “Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren Sıtkı Uluç’u sevgi ve saygıyla anıyoruz. Ailesine, sevenlerine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz.” denildi.

Bir süredir kanser tedavisi gören Sıtkı Uluç’un, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Uluç’un eşi Serap Uluç, eşinin vasiyeti üzerine bedeninin kadavra olarak Marmara Üniversitesine bağışlanacağını belirtti.

Sıtkı Uluç kimdir?

Sıtkı Uluç, 1954’te Ankara’da doğdu. Brüksel Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden mezun olan Uluç, mesleğe 1980’de Milliyet gazetesinde muhabir olarak başladı. Tercüman gazetesinde çalışan, Anadolu Ajansının Brüksel Temsilciliği’ni yapan Uluç’un, “Avrupa’da İslam” ve “Gizli Servis Öyküleri” adlı kitapları yayımlandı.

Uluç, üç çocuk babasıydı.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail