Usta gazeteci Sıtkı Uluç hayata veda etti
07 Ekim 2016  //  By:   //  Tüm Haberler, Tüm Manşetler, Türkiye  //  No Comment

Bir süredir kanser tedavisi gören gazeteci Sıtkı Uluç, 62 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulunun başsağlığı  mesajında, TGC Üyesi, Sürekli Basın Kartı sahibi Sıtkı Uluç’un vefat ettiği  belirtildi.

Mesajda, “Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren  Sıtkı Uluç’u sevgi ve saygıyla anıyoruz. Ailesine, sevenlerine ve basın  topluluğumuza başsağlığı diliyoruz.” denildi.

Bir süredir kanser tedavisi gören Sıtkı Uluç’un, kaldırıldığı  hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Uluç’un eşi Serap Uluç, eşinin vasiyeti üzerine bedeninin kadavra  olarak Marmara Üniversitesine bağışlanacağını belirtti.

Sıtkı Uluç kimdir?

Sıtkı Uluç, 1954’te Ankara’da doğdu. Brüksel Üniversitesi Edebiyat  Fakültesi’nden mezun olan Uluç, mesleğe 1980’de Milliyet gazetesinde muhabir  olarak başladı. Tercüman gazetesinde çalışan, Anadolu Ajansının Brüksel  Temsilciliği’ni yapan Uluç’un, “Avrupa’da İslam” ve “Gizli Servis Öyküleri” adlı  kitapları yayımlandı.

Uluç, üç çocuk babasıydı.

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