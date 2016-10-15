Üsküp’ün Türk Çarşısı’nda aşure günü

Makedonya’da muharrem ayı etkinlikleri kapsamında başkent Üsküp’teki Eski Türk Çarşısı’nda bulunan Murat Paşa Camisi önünde halka aşure dağıtıldı.



El Hilal Yardım Kuruluşu ile Üsküp’teki Ensar Kültür ve Yardımlaşma Derneği organizasyonunda, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Üsküp’ün Çayır Belediyesinin destekleriyle cuma namazının ardından düzenlenen program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programa Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Bünyamin Kutlu, Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Sabri Kapoğlu, Ensar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Süleyman Baki, El Hilal Yardım Kuruluşu Makedonya Başkanı Behicuddin Şehabi’nin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Şehabi, burada yaptığı açıklamada, aralıksız olarak 11 yıldır düzenledikleri aşure programının asırlardır nesilden nesile süregelen bir gelenek olduğunu belirterek, “Aşure dayanışma, kardeşlik, huzur, cesaret, barış ve kahramanlıktır. Çok kültürlü, çok etnisiteli ve çok dinli bir ülke olması hasebiyle Makedonya’nın da aşure gibi çok güzel bir ülke olduğunu göstermek istiyoruz.” dedi.

Kapoğlu da aşure etkinliği dolayısıyla Üsküp’e ilk kez geldiğini belirterek, “Kendimi sanki kendi ülkemde ve tanıdığım güzel insanların yanında hissettim.” diye konuştu.

Baki ise konuşmasında, aşure geleneğini yaşatmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Program kapsamında ayrıca yöresel folklor ekipleri de performanslarını sergiledi.

Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında dün de Üsküp’teki Uluslararası Balkan Üniversitesinde (IBU) 4. Pilav ve Aşure Günü etkinliği düzenlendi. Programda davetlilere pilav ve aşure ikram edilirken, Makedonya’nın da aşure gibi içeriği çok çeşitli bir ülke olduğu mesajı verildi.

Kaynak : AA

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