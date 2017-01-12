Urlalı kadınlar elele verdiler

URLA Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi işbirliği ile düzenlenen ‘Liderlik Eğitimi’nin değerlendirme toplantısı Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar’ın katılımıyla Urit Sosyal Etkinlikler Salonu’nda yapıldı.



Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı tarafından hazırlanan liderlik eğitimi ile Urla Belediyesi sosyoloğu Ferda Yapıcı Çelik ve Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Başkanı Duriye Kayserlioğlu, 200 kadına ulaştı. Balıklıova, Zeytineli, Barbaros, Zeytinalanı, Çeşmealtı, Urla Merkez ve Torasan’da uygulanan ve her mahallede kadın liderler yaratmayı amaçlayan eğitime katılan kadınlar, toplantıda sosyal ağ oluşturarak hem birbirlerini tanıdı hem de eğitimi değerlendirdi. Kadınları güçlendirmeyi ve karar alma mekanizmalarına katılımlarını sağlamayı amaçlayan kursta, konular etkili iletişim temelinde ve yatay liderliği merkeze alan bir anlayışla işlendi. Kadınların toplumdaki konumlarını, toplumsal cinsiyet eşitliğini, ortak amacı belirlemek için gereken ilkeleri, kadın haklarını ve kadınların örgütlenmesini öngören konularla kadınların güçlenmesi sağlanmaya çalışıldı.

Toplantıda konuşan Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, kadınlara öncelikle kendilerine güvenmeleri gerektiğini söyledi. Uyar, “Biz hepimiz biriz. Derdimiz ortak, tasamız ortak, sevincimiz ortak. Farklılıklarımızla güzeliz. Beraberken güzeliz. Hep birlikte ses getiriyoruz. Siz hepiniz çok büyük değersiniz. Yeter ki değerinizin farkına varın. Birlikten kuvvet doğar. Hepimiz aynı gemideyiz. Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi hiç kimsenin değil ama hepimizin. Hep birlikte üretelim. Örgütlü topluluk olarak beraber çok güzel işlere imza atalım. Biz sizlerin her zaman yanındayız” dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Türkiye’deki Kadınlar Birliği’nin tüm şubelerinin Urla’da buluşacağını belirten Uyar, “Hepiniz ev sahibisiniz. Kadın arkadaşlarımıza Urla’da neler yaptığımızı anlatacağız” diye konuştu.

Kadınların bir arada olduklarında daha da güçlü olduğunu söyleyen lider kadınlar, eğitim sayesinde proje yazmayı öğrendiklerini, sosyalleştiklerini, üretim yaparak para kazandıklarını, kendilerine güvenlerinin arttığını, cesaretlendiklerini söyledi.

Başkan Sibel Uyar, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Başkanı Ayşe Temiztaş ve Urla Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Derya Çağan kursiyerlere katılım belgelerini verdi.

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