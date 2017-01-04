Ünlü şarkıcının kız kardeşi ilk kez çocuk sahibi oldu

Michael Jackson’ın kız kardeşi Janet Jackson, Katarlı milyarder eşi Wissam Al Manna’dan ilk bebeğini dün dünyaya getirdi.



Michael Jackson’ın kendisi gibi şarkıcı olan kız kardeşi Janet Jackson, eşi Wissam Al Mana ile birlikte dün oğlu Eissa Al Mana’yı kucağına aldı.

Şarkıcının menajeri, “Janet Jackson ve eşi Wissam Al Mana bebeklerinin dünyaya gelmesinden dolayı çok mutlu. Janet stressiz ve sağlıklı bir doğum gerçekleştirdi ve dinlenmede” açıklamasını yaptı.



50 yaşında ilk kez anne olan pop yıldızı, hamileliği boyunca basında yer almaktan çekindi ancak kasım ayında yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Uzun zaman oldu. Ama hala dinliyorum. Sevginizi ve dualarınızı hissediyorum. Teşekkür ederim. Çok iyiyim” dedi.

Ünlü şarkıcı, hamilelik iddialarını ekim ayında doğruladı.

Belirginleşen karnıyla People Dergisi’ne poz veren Jackson, “Bu nimeti verdiği için Tanrı’ya şükrediyorum” sözlerini sarf etti.



Öte yandan evlendikten sonra Müslüman olan Jackson, hamileliği esnasında tesettürlü görüntüsüyle objektife yansıdığında hayranlarını şaşırttı.

Katarlı milyarder Wissam Al Manna (41) ile 2012 yılında evlendikten sonra dinini değiştiren Jackson, nisan ayında hamile olduğunu öğrendikten sonra turnesini iptal etmiş, “Eşim ve ben ailemiz için plan yapıyoruz” açıklamasını yapmıştı.

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