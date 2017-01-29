Ünlü oyuncu Emmanuelle Riva yaşamını yitirdi

89 yaşındaki ünlü sinema oyuncusu Emmanuelle Riva hayatını kaybetti.



‘Amour’ filmiyle Oscar’a aday olan en yaşlı oyuncu unvanını elinde bulunduran deneyimli oyuncu kanser nedeniyle yaşama gözlerini kapadı.

‘Hiroshima Mon Amour’ yapımıyla da tanınan Riva, Fransız sinemasının önemli isimlerinden biriydi.

Emmanuelle Riva Kimdir?

24 Şubat 1927 doğumlu Fransız aktris, Hiroshima Mon Amour (1959), Léon Morin, Priest (1961), ve Aşk (2012) filmlerindeki rolleriyle bilinmektedir. Riva, 2013 yılında Aşk filmindeki Anne rolüyle 85. Akademi Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterildi. Aynı yıl BAFTA Ödülleri’nde de En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterildi.

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