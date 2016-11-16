Ünlü fizikçiden korkutan kehanet

Ünlü bilim adamı Hawking, insanoğlunun 1.000 sene sonra tamamen yok olacağını söyledi.

Dünyaca ünlü bilim adamı Stephen Hawking, Oxford Üniversitesi Derneği’nde verdiği konuşmada birbirinden ilginç açıklamalarda bulundu.

74 yaşındaki fizik profesörü, Oxford Üniversitesi’nde yaptığı ‘The Origin of the Universe’ (Evrenin Kaynağı) adlı konuşmada; insanoğlunun bin sene sonra yeryüzünden tamamen yok olacağını savundu.

Hawking, insanoğlunun yaşamını sürdürebilmesi için gelecekte uzay yolculuğu yaparak farklı gezegenlere yerleşmesi gerekeceğini iddia etti.

İNSANOĞLU BÜYÜK TEHDİT ALTINDA!

Ünlü fizikçinin tezine göre, dünyadaki yaşam; aniden meydana gelecek bir nükleer savaş, genetik olarak değiştirilmiş bir virüsün yaratılması ya da giderek artan yapay zekâ tehdidi nedeniyle sona erebilir.

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