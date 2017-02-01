Ünlü çizer Ramize Erer’e Fransa’dan büyük onur

“Tehlikeli İlişkiler” başlıklı karikatür serisi ve “Kötü Kız”, “Tüpçü” gibi karakterleri ile sevilen çizer Ramize Erer, 44 yıldır gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük çizgi organizasyonu olan Angoulême Uluslararası Çizgi Roman Festivali’nde, karikatürlerindeki derin ve güçlü feminizm dolayısıyla “2017 Yaratıcı Cesaret Ödülü”ne layık görüldü.

Ramize Erer, Fransa’nın en köklü mizah dergilerinden Fluide Glacial tarafından verilen ödülü alırken, “Virginia Woolf ya da Simone de Beauvoir’i bilmeden feminist olan annem için alıyorum bu ödülü. Hayat onu feminist yapmıştı. Bana verdiği sonsuz özgürlük duygusuyla çizdim bütün karikatürlerimi şimdiye kadar. Yarattığım karakterlerde kadınların arzularından ve kadın sorunlarından bahsettim” şeklinde konuştu.

Mimar Sinan Üniversitesi resim bölümü mezunu Ramize Erer, çizerliğe 1980 yılında Gırgır dergisinde başladı. Cumhuriyet gazetesinde ve sonrasında 13 yıl boyunca Radikal gazetesinde her gün, “Tehlikeli İlişkiler” başlıklı bant çizen Erer, aynı gazetede aynı zamanda “Kötü Kız” karakterini yarattı ve okurlarına sevdirdi. Bugüne kadar 10 binden fazla karikatürü ve öyküsü yayımlanan Ramize Erer’in “Bir Bıyıksız”, “Eşi Nadide”, “Kötü Kız”, “Tehlikeli İlişkiler”, “Evlilik”, “Kız Hikayeleri” albümleri bulunuyor. “Kötü Kız” albümü Almancaya, “Evlilik” albümü ise İtalyancaya çevrildi.

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