Ünlü baklavacıya yakalama kararı çıkarıldı
FETÖ operasyonu kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Nejat Güllü’ye ‘tutuklanmak üzere yakalama kararı’ çıktı.
FETÖ’den serbest kalan ünlü baklavacı Nejat Güllü hakkında, İstanbul CumhuriyetBaşsavcı Vekili İsmail Uçar’ın itirazı üzerine, ‘tutuklanmak üzere yakalama’ kararı çıkarıldı.
NEJAT GÜLLÜ’YE FETÖ’DEN YAKALAMA KARARI
TUSKON’A FETÖ soruşturmasında, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan ünlü baklavacı Nejat Güllü hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar’ın itirazı üzerine, nöbetçi 8. Sulh Ceza Hakimliğince, FETÖ üyeliğinden ‘tutuklanmak üzere yakalama’ kararı çıkarıldı.
BAŞSAVCILIK BİR ÜST MAHKEMEYE İTİRAZDA BULUNMUŞTU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSKON’a FETÖ Soruşturması tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 65 kişiden tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 38 şüpheli hakkında, bir üst mahkemeye itiraz etmişti.
İŞ ADAMI CAHİT DURMAZ İLE ÖZLEM RUKİYE KARTAL ÜÇÜNCÜ TUTUKLANDI
İtiraz üzerine nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı çıkarılan işadamı Cahit Durmaz ile Özlem Rukiye Kartal Üçüncü’nün, tutuklanmasıyla TUSKON’a FETÖ soruşturmasında tutuklanan şüpheli sayısı 29 oldu.