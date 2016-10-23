Ünlü aktör: Amerika inşallah yakında ilk kadın başkanına sahip olacak

53. Uluslararası Antalya Fil Festivali’ne katılmak için Antalya’ya gelen ABD’li usta aktör Harvey Keitel, “Amerika inşallah yakında ilk kadın başkanına sahip olacak.” dedi.

53. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” verilecek Amerikalı sinema oyuncusu Harvey Keitel, EXPO 2016’da düzenlenen basın toplantısına katıldı.

ABD’li usta aktör Harvey Keitel, 8 Kasım 2016 tarihinde yapılacak ABD başkanlık seçimleriyle ilgili, “ABD inşallah yakında ilk kadın başkanına sahip olacak.” dedi.

53. Uluslararası Antalya Fil Festivali’ne katılmak için kente gelen Harvey Keitel, EXPO 2016 Antalya’da düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yaklaşık 15 saatlik yolculuktan sonra Antalya’ya geldiğini ifade eden Keitel, Türkiye ile duygusal bir bağı bulunduğunu, 2005 yılında da İstanbul’a gelerek bir festivalin jüri başkanlığını yaptığını söyledi.

2005 yılında Kapadokya’da “Mücevherci” isimli sinema filminin çekimi sırasında yaşadığı bir anısını da paylaşan Keitel, “Film çekiyorduk, bittiğinde kutlama yaptık. Belediye Başkanı bana sembolik olarak şehrin anahtarını verdi. Tören sırasında karşılıklı oturuyoruz. Başkanın eşine elimi uzattım ve o elini çekti. Benim bilmem gereken güzel bir kültürdü, çünkü bütün toplumların farklı kültürleri vardır. Ben çok memnun kalmıştım bundan, çünkü kültürü öğrenmemi sağladı. Umarım benim memnun kaldığım kadar, o da memnun kalmıştır.” diye konuştu.

Oyunculuk deneyimlerini paylaşan Keitel, metot oyunculuğunu çok sevdiğini, çünkü teknik bir yanı bulunduğunu söyledi. Keitel, “Bu konuda tecrübe sahibi olmak için kitap okumanız daha yararlı olacaktır. Yarattığınız karaktere inanın, çünkü onu en derin şekilde anlamınız ve anlatmanız gerekiyor. Karakterinizi canlandırırken gerçekçi olmanız gerekiyor.” diye konuştu. Filmlerdeki karakterlerini canlandırırken bazen sokakta kalarak, kendisini sahneye hazırladığını belirten Keitel, sokakta bir süre durmasının inandırıcı olmasını sağladığını, bunun faydasını her zaman gördüğünü vurguladı.

Çekimler öncesi hala metinleri ciddi şekilde analiz ettiğini ifade eden Keitel, “metnin analizi, oyuncunun eğitimidir” sözünün kendisi için önemli olduğunu ve her zaman bunu yol gösterici olarak gördüğünü kaydetti.

“Amerika, inşallah yakında ilk kadın başkanına sahip olacak”

Filmlerde kadın karakterlerin de çok önemli olduğunu ifade eden Keitel, 8 Kasım 2016 tarihinde yapılacak ABD başkanlık seçimleriyle ilgili de “ABD inşallah yakında ilk kadın başkanına sahip olacak.” ifadesini kullandı.

“Taksi Şoförü”, “Ucuz Roman”, “Piyano”, “Ulis’in Bakışı”, “Arka Sokaklar” başta olmak üzere çok sayıda filmdeki unutulmaz performansıyla sinema tarihinde yer edinen usta oyuncu Keitel, 53. Uluslararası Antalya Film Festivalinde “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” alacak.

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