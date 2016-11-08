Üniversiteli Dilek’i sevindiren karar

Edirne’de dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’dan yardım istemesi üzerine gündeme gelen kanserle mücadele eden üniversite öğrencisi Dilek Özçelik, kanser hastalarına ilaçların ücretsiz verilmesine yönelik çalışmanın mutluluk verici olduğunu söyledi.



Yaklaşık 3 yıl önce Bayraktar’ın kendisine para vermesi sonrası “Ben dilenci değilim” diye gözyaşları içinde parayı iade eden Trakya Üniversitesi İngilizce Bölümü öğrencisi Özçelik, açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kanser ilaçlarının ücretsiz verilmesi konusunda çalışma yapılacağı yönündeki açıklamasının önemli olduğunu kaydetti.

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde ailesinin yanında kalan ve Ankara-Tekirdağ hattında tedavisinin sürdürdüğünü aktaran Özçelik, zaman zaman kanser ilaçlarına yurt dışında ulaşmada güçlük yaşanabildiğini ancak çalışmanın tamamlanması sonrası pek çok hastanın daha stressiz bir tedavi dönemi geçireceklerini anlattı.

Özçelik, hastaların kanser ilaçlarına ücretsiz ulaşabilecek olmasının kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, “Kanser ilaçlarının ücretsiz olacağını duyduğumda inanılmaz mutlu oldum.” dedi.

Bu uygulamanın kanser hastalarının hastalıkla mücadele sırasında yüklerini azaltacağını ifade eden Özçelik, “Cumhurbaşkanımızdan Allah binlerce kez razı olsun. Onun bu girişimi sayesinde artık insanlar ilaç beklerken, bekleme sürecinde vefat eden olmayacak. Çok sevindim, en kötüsü insanların kanserle mücadele ederken derdi tedavi değil ilaca ulaşmaktı. Bir kez daha sizlerin aracılığıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a adıma ve diğer hastalar adına teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel bir hastanenin açılışında “Geçen Başbakanımız, Sağlık Bakanımızla onu konuştuk. Dedim ki bakın kesinlikle kanser dahil ilaçları nereden gelirse gelsin, bunlardan kesinlikle ücret almamamız gerekir. ‘İşte bu yurt dışından geliyor.” Hayır. Nereden gelirse gelsin. Biz kalkıp denizi aşacağız, gelip derede boğulacağız. Böyle bir şey olmaz.” ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ise dün Bakanlar Kurulu toplantısı sürerken gazetecilere yaptığı açıklama sırasında, soru üzerine “Sayın Cumhurbaşkanımızın bu talebi, son derece insani bir talebin dile getirilmesidir. Teşekkür ederiz, sağ olsun. Hükümetimiz, ilgili bakanlıklar gerekli çalışmaları yapar. Hele hele son zamanlarda iyice artmış olan kanser hastalığıyla mücadele çerçevesinde kanser hastası olan kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın ücretsiz ilaçlarına kavuşması mümkün olur.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

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