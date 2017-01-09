Üniversiteleri ele geçirmek için “parelel YÖK” kurmuş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün İstanbul Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin aralarında profesörlerin de bulunduğu 12’si tutuklu 5’i firari 45 akademisyen hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından FETÖ’nün akademik yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, örgütün İstanbul Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik hazırlanan ve mahkemece kabul edilen ilk iddianamenin detayları belli oldu.

İddianamede, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İstanbul Üniversite Rektörlu¨ğu¨ Personel Daire Başkanlığının FETÖ ile bağı kuvvetle muhtemel olan ve üniversite imkanlarını bu hain amaç için kullanma şu¨phesi bulunan personel hakkında idari işlem uygulanıp liste olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulduğunu ve bunun u¨zerine soruşturmanın başlatıldığı vurgulandı.

Soruşturma kapsamında 14’ü tutuklu 2’si firari 45 şüpheli hakkında soruşturmanın tamamlandığı, 7 kişi hakkında da takipsizlik kararı verildiği belirtilen iddianamede, bunların haricinde 52 şüpheli akademisyen hakkındaki soruşturma sürdüğü için dosyasının ayrıldığı kaydedildi. FETÖ’nün yapılanması ve bugüne kadar ki eylemleri ile 15 Temmuz darbe girişiminin genel olarak anlatıldığı iddianamede, örgütün akademik yapılanması irdelendi.

İddianamede, örgütün ülke genelinde 17 özel u¨niversiteyi kurarak faaliyete geçirdiği ve bunların daha sonra 23 Temmuz 2016 tarihli Kanun Hu¨kmu¨nde Kararname ile kapatıldığı belirtilerek, kapatılan üniversitelerin tek tek isimleri verildi. Örgu¨tu¨n Türkiye haricinde yurt dışında faaliyet gösteren ”Amerika Birleşik Devletleri / Amerikan İslam Üniversitesi ve Uluslararası Virginia Üniversitesi, Arnavutluk / Bedir Üniversitesi, Azerbaycan / Kafkas Üniversitesi (2014 yılında SOCAR Şirketi’ne devredildi), Gu¨rcistan/ Uluslararası Karadeniz Üniversitesi, Kazakistan / Su¨leyman Demirel Üniversitesi, Kırgızistan / Atatu¨rk-Alatoo Üniversitesi, Tu¨rkmenistan / Halkara Tu¨rkmen-Tu¨rk Üniversitesi, Romanya / Gu¨neydoğu Avrupa Lumina Üniversitesi, Bosna-Hersek / Burç Üniversitesi ve Irak / Işık Üniversitesi’nin FETÖ/PDY silahlı terör örgu¨tu¨ne mu¨zahir olarak faaliyet gösterdiklerinin bilindiği kaydedildi.

Örgütün eleman yetiştirmek konusunda akademilere yöneldiği vurgulanan iddianamede, FETÖ’nün özel üniversitelerinin haricinde kamu üniversitelerinde de bir yapılanmaya gittiği anımsatılarak, yapılanması şu şekilde anlatıldı:

”FETÖ elebaşısının talimatı ile tu¨m kamu u¨niversitelerini ele geçirmeye çalışan örgüt, Yu¨ksek Öğretim Kurumu (YÖK) örgu¨tlenmesine paralel bir yapı olarak kendi örgu¨tlenmelerini her u¨niversitede oluşturmuşlardır. Üniversitelerde; u¨niversite, faku¨lte, yu¨ksekokul ve enstitu¨ imamları olarak yapılanmış olup, bu bu¨nyeler içerisindeki örgu¨t u¨yeleri bu imamlara bağlı olarak örgu¨tsel faaliyet yu¨ru¨tmu¨şlerdir. Üniversitelerde okuyan öğrenciler için örgu¨t tarafından öğrencilerin kaldığı evler ve yurtlar tahsis edilmiş, bu evler ve yurtlarda öğrenci abileri ve ablaları tarafından örgu¨tsel eğitim verilip, denetime tabi tutulmuşlardır. Işık Evlerinden, dershanelerden yetiştirilen öğrenciler örgu¨tu¨n istediği bölu¨mler için u¨niversiteye hazırlanmış, u¨niversite sınavlarında bu bölu¨mlere girebilmeleri için her tu¨rlu¨ sınav yolsuzluğu yapılmıştır.”

-ALES sorularını çalarak 8 bin 500 akademisyen yerleştirilmiş

Üniversiteye giren bu öğrencilerin örgu¨tu¨n u¨niversite imamları tarafından korunduğu ve örgu¨t hiyerarşisi içerisinde ileride tayin edilecek görevler için özel olarak yetiştirildiği vurgulanan iddianamede, ”Üniversite sonrası yu¨ksek lisans, doktora, yurt dışı eğitimleri almak için her tu¨rlu¨ hukuk dışı yollar kullanılmıştır. Örgu¨t akademik kadrolara kendi u¨yelerini yerleştirmek için akademik lisans u¨stu¨ eğitim sınavında (ALES) soruları ele geçirerek örgu¨t u¨yelerine sızdırmıştır. Yu¨ksek lisans, doktora ve ALES sınavlarında çaldığı sorular sayesinde u¨niversitelere 2002-2013 yılları arasında 8 bin 500 civarında akademisyen yerleştirildiği tahmin edilmektedir.” denildi.

ÖSYM verilerine göre 2005’de ALES sınavına 226 bine yakın adayın girdiği, bu adayların %0,1’inin soruları tam ya da 2 eksik ile tamamladığı, 2005 yılında ALES’de tam yapanların sayısı 100 iken, bu rakamın 2009 yılında tam 200 kat arttığı dikkat çekilen iddianamede, 2009 yılında sınava giren 226 bine yakın adayın %9’unun tam puan aldığı, FETÖ/PDY silahlı örgu¨tu¨nu¨n neredeyse bu¨tu¨n sınavlarda hırsızlık yaptığı, 2009 yılında ALES’de yanlızca 2 yanlışı olan aday sayısının 20 bin 290 olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

-FETÖ, soruları tam yapanların dikkat çekmemesinden faydalandı

ALES, yu¨ksek lisans ve doktora sınavlarında, sonuçtan farklı soruların, u¨niversite bölu¨mlerinde kullanıldığı için tam yapan kişilerin bireysel olarak değerlendirildiğinde soruları tam yapanların dikkat çekmediği ve kuşku uyandırmadığı, sınavın bu özelliğinden faydalanan örgu¨tün soruları binlerce adaya sızdırarak u¨niversitelerde kendi akademik kadrosunu oluşturduğu belirtilen iddianamede, örgu¨tu¨n hakimiyetinin etkin olduğu taşra u¨niversitelerinde akademik kadroların açılıp bu kadrolara yerleştirdikleri örgu¨t u¨yelerini daha sonra bu¨yu¨k u¨niversitelere geçişini sağladığı, böylece tüm kamu u¨niversitelerinin adeta örgu¨tçe kuşatıldığı kaydedildi.

Üniversite rektörlu¨k seçimlerinde örgu¨tün her u¨niversitede ya örgu¨t u¨yesi rektör adayını ya da örgu¨te yakın olan rektör adayını desteklediği, seçimlerde her tu¨rlu¨ yöntemi kullanarak kazanmayı amaçladığı kaydedilen iddianamede, ”Örgu¨t için u¨niversite yönetimi çok önemlidir. Üniversitenin akademik kadrosunun yanında idari kadrolarını da elinde tutmak istemiştir. Üniversiteler yu¨ksek bu¨tçeli kurumlar olup, bu bu¨tçelerin örgu¨t mensuplarınca örgu¨tu¨n amaçları doğrultusunda kullanılması hedeflenmiştir. Üniversitelerde mal ve hizmet alımlarında yapılan ihalelerle örgu¨t u¨yesi kişilerin ihalelerin kazanması sağlanmıştır. Üniversiteler bir eğitim, araştırma ve bilim yuvası olarak değil örgu¨te yetişmiş elaman kazandıran hu¨cre evi, ekonomik girdi sağlayan ticarethane, u¨lke siyasetinde rol alan, yönetime baskı kuran, siyasi partiler gibi kullanılmıştır. Bu nedenledir ki u¨niversitelerdeki örgu¨t u¨yeleri yasalar çerçevesinde eğitim ve öğretim hizmeti vermekten öte örgu¨t talimatlarını yerine getiren örgu¨tu¨n amaçlarına hizmet eden birer militan gibi hareket etmişlerdir.” ifadesine yer verildi.

İddianamede, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ”iyot” gibi ortaya çıkan örgu¨t mensuplarına yönelik u¨lke genelinde tüm kamu u¨niversitelerinde soruşturmaların başlatıldığı anlatılan iddianamede, şüpheli akademisyenler hakkında ”Bylock”, ”1 dolar”, ”Bank Asya hesap hareketleri”, sosyal medya paylaşımları ve WhatsApp yazışmaları delil olarak gösterildi.

-FETÖ, Bank Asya için akademisyenleri harekete geçirdi

İddianamede, FETÖ’nün 17/25 Aralık 2013 darbe girişiminin başarısız olması sonrasında örgu¨te finans sağlayan kaynakların maddi olarak zor durumda kalması ile örgu¨tu¨n u¨st du¨zey u¨yeleri ve yöneticilerine ait sosyal medya hesaplarından “Bank Asya’ya para yatırın” çağrısı u¨zerine hiyerarşik yapı içerisinde u¨yeler tarafından Bank Asya Katılım Bankasına para aktarılarak, bankanın kapanmaması için finans sağlandığı ve silahlı terör örgu¨tu¨nu¨n çağrılarına riayet edildiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

Bankacılık Du¨zenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) verilerine göre, FETÖ’nu¨n akademideki yapılanmasını bir kez daha gözler önu¨ne serdiği vurgulanan iddianamede, 24 Aralık 2014 de TMSF el koymadan önce Bank Asya’nın mevduat varlığının 15 milyar TL den 6.9 milyar TL’ye gerilediği belirtilerek, BDDK verilerine göre bu mevduatın yu¨zde 20’sinin akademisyenlere ait olduğu, aynı tarihte Bank Asya’da 168 akademisyen ve eşlerine ait toplam 1 milyar 132 milyon TL’nin bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, Bank Asya’yı kurtarmak için FETÖ’nu¨n akademisyenleri de harekete geçirdiğinin ortaya çıktığı, örgüt elebaşısı Fetullah Gu¨len’in talimatıyla Bank Asya’yı kurtarmak için harekete geçen FETÖ’nün, himmet paralarını 5 bin akademisyen u¨zerinden bankaya yönlendirdiği, bankaya 5 milyar TL’nin yatırıldığı belirtilerek, ”FETÖ’nu¨n Bank Asya’yı kurtarmak için ‘himmet akademisini’ kullandığının ortaya çıktığı, 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra bankaya, 5 bin akademisyen u¨zerinden yaklaşık 5 milyar lira fon yönlendirildiği, bir araştırma görevlisinin hesabından 42.5 milyon lira çıktığının tespit edildiği, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanlarının 17-25 Aralık darbe girişimi sonrasında Bank Asya hesaplarına yönelik incelemeleri, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nda (DDK) raporlaştırıldığı göru¨lmu¨ştu¨r.” denildi.

İddianamede, şüpheliler Doç. Dr. Ahmet Edip Müftüoğlu, öğretim görevlisi Enis Güney, Prof. Dr. Ferah Armutçu, öğretim görevlisi Halim Taşkaya, öğretim görevlisi Hasan Fehmi Erol, öğretim görevlisi Hasan Hakan Ulutin, Prof.Dr. Lütfi İlhan Yargıç, Prof.Dr. Metin Halaç, Yrd.Doç.Dr. Mustafa Selçuk, Doç.Dr Osman Abalı, Yrd.Doç.Dr Savaş Açıkkaya ve Prof.Dr Vedat Demir’in tutuklandığı, bu şüphelilerden 6’sının örgütün şifreli haberleşme programı olan ”Bylock”u kullandığı belirtildi.

Şüphelilerden Yrd.Doç.Dr. Dilek Selek, Yrd.Doç.Dr. Erol Önen, Yrd.Doç.Dr. İrfan Bulut, Doç.Dr Murat Uludağ, Yrd.Doç. Dr. Selahattin Çiftçi’nin de firari olduklarını ve haklarında yakalama kararı bulunduğu belirtilen iddianamede, diğer 28 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldığı belirtildi. Şüphelilerden ikisinin açığa alındığı, diğerlerinin de Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edildiği vurgulanan iddianamede, tüm şüphelilerin FETÖ’nün 17-25 Aralık teşebbüsünün ardından Bank Asya’da hesap açtırarak para yatırdığı ya da var olan hesaplarına yüklü miktarlarda para yatırdıklarının tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerin bir kısmında yapılan aramalarda ”1 dolar”ın bulunduğu, örgüt elebaşısı Fetullah Gülen’in kitapları veya CD’lerinin bulunduğu ve sosyal medyadan yaptıkları paylaşım ile örgüt lehine propaganda yaptıkları vurgulanan iddianamede, şüpheli Prof. Dr. Vedat Demir’in WhatsApp yazışmalarına yer verildi.

– Şüpheli profesörün WhatsApp yazışmaları

Darbe girişimi gecesi birden fazla şahısla WhatsApp üzerinden görüşen ve meslekten ihraç edilen şüpheli tutuklu Prof. Dr. Vedat Demir’in ”15 Temmuz gecesi gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından planlandığını ve yaşanan olayların bir tiyatro, mu¨samere, oyun olduğunu, ‘Hocam darbe başarılı olamazsa hepimiz yandık. Tek adam faşizmi hakim olacak…Ben devlet anlayışına sahip askere bile razıyım.’ şeklindeki yazışmalarına yer verilen iddianamede, darbe girişiminin başarısız olmasının ardından şüpheli Demir’in, K.D. isimli şahsı ile yazışmalarında kendisinin FETÖ/PDY örgu¨tu¨ ile alakası olmadığını ve demokratik bir insan olduğunu belirtmek için yazı yazacağını ve bahse konu ile ilgili K.D. isimli şahıs ile istişare ettiği, yazarlık yaptığı gazeteye yazmayacağına ilişkin söz konusu şahıs ile görüştüğü kaydedildi.

Şüpheli Demir’in söz konusu yazışmalarda Cumhurbaşkanına hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu da öne sürülen iddianamede, darbe girişiminin ardından şüpheli Vedat Demir, Yarına Bakış gazetesinde yazarlığı bırakarak son olarak yazmış olduğu yazı hakkında, FETÖ/PDY örgu¨tu¨ne ait yayın kuruluşlarından Aksiyon dergisinde görevli E.O. isimli şahsın tepki gösterdiği, Vedat Demir’in de şahsa cevap olarak, Hayırlısı olsun. Önemli olan Twitter mesajı değil. Cemaatten çok dostum var. Hiçbirini u¨zmek istemem. Yazdığım her satırı inanarak yazdım. Cemaati suçlamadım. Şu anda idealleri savunabilecek bir zemin ve ortam yok” dediği belirtildi.

İddianamede, Şu¨pheli Vedat Demir hakkında açık kaynaklardan yapılan incelemede, FETÖ/PDY silahlı terör örgu¨tu¨ ile bağlantılı olan haber ve medya kuruluşlarından birisi olan ve bu nedenle kapatılan Samanyolu TV’de yayınlanan bir programa yorumcu olarak katıldığı, “Kayyum kıyımı devam ediyor”, “Bunları eskiden derin devlet yapardı”, “Özgür medyayı kararttılar” başlıkları ile yorumlarda bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tüm şüphelilerin ”silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlarından 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor. Şüpheliler, 13, 14, 15 ve 16 Şubat tarihlerinde hakim karşısına çıkacak.

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