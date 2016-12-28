Üniversiteler sil baştan

Eğitim gündeminin üniversite ayağı da daha yılın ilk günlerinden beri hareketliydi. Akademisyenlere açılan soruşturmalar, kapatılan üniversiteler, rektör seçimlerinin kaldırılması yılın önemli olayları arasında.



BARIŞ İÇİN AKADEMİSYENLER

2016’nın ilk günlerinde Güneydoğu Anadolu’daki operasyonlar sürerken birçok üniversiteden 1.128 öğretim üyesi, 10 Ocak’ta ‘Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’ adına ‘Bu Suça Ortak Olmayacağız’ bildirisi yayımladı. Birçok imzacı hakkında soruşturma açıldı. Tutuklanıp serbest bırakılanlar oldu.

REKTÖR SEÇİMLERİ KALKTI

Rektör seçimleri 29 Ekim’de KHK ile kaldırıldı. Artık, rektör olmak isteyen en az üç yıllık profesörler, Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) özgeçmişlerini gönderecek. YÖK, üç ismi Cumhurbaşkanlığı’na sunacak. Bir ayda atama olmaz ve YÖK iki haftada yeni aday önermezse Cumhurbaşkanı istediği ismi rektör atayabilecek. Bu sistem tepki çekti, eylemler yapıldı.

15 ÜNİVERSİTE KAPATILDI

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 15 vakıf üniversitesi kapatıldı. YÖK öğrencileri başka üniversitelere yerleştirdi. Üniversitelerden FETÖ ve diğer terör örgütleriyle irtibatlı olduğu belirtilen 3 bin 850’si akademik, 947’si idari personel olmak üzere 4 bin 797 kişi ihraç edildi. 16’sı döndü. 3 bin 25 akademik ve idari personel ise FETÖ’den açığa alındı. 1.079’u göreve iade edildi, 1.946’sı açıkta. İnceleme sürüyor.

YILDA BİRDEN FAZLA SINAV

Kasımda Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yükseköğretime geçiş sınavlarının yılda birden fazla yapılmasının planlandığını açıkladı. Ancak henüz bu konuyla ilgili bir çalışma duyurulmadı.

‘EĞİTİM’E 240 BİN BARAJI

Tıp, mühendislik, mimarlık ve hukuk fakültelerinin ardından bu yıl eğitim, eczacılık, diş hekimliği fakülteleri için de baraj getirileceği açıklandı. Eğitim fakülteleri için bu 240 bin olacak ancak diğer ikisi henüz açıklanmadı. Bütün öğretmenliklere ve ilahiyat fakültelerine artık LYS ile öğrenci alınacak.

SINAVSIZ GEÇİŞ KALDIRILDI

YÖK, mesleki ve teknik liseli üniversite adayları için önemli bir karar aldı. Bu liselerde okuyanların ön lisans programlarına sınavsız geçişini kaldırıp, ‘ek puan’ uygulamasını geri getirdi. Katsayı, YÖK tarafından 0.06 olarak belirlendi.

2017’DE AÇIK UÇLU SORU

2017 LYS’de öğrencilerin açık uçlu sorularla tanışmasını sağlayacak az sayıda soru sorulabileceği belirtildi. Bu, belki bir tarihi veya rakamsal olarak belli sonucu kodlayacak şekilde olacak. Açık uçlu soruya yavaş yavaş geçilecek.

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