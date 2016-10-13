Umuda yolculuk Fethiye’de son buldu

MUĞLA’nın Fethiye İlçesi’nde, yasadışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan Suriye uyruklu 25’i çocuk, 11’i kadın, 59 kaçak ile 8 insan kaçakçısı sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.



Fethiye’nin Göcek Mahallesi sahilinden tekneyle yasadışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan kaçakların olduğu ihbarı üzerine sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Sahilden kısa bir süre önce denize açılan tekneye yapılan baskında, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Suriyeli 59 kaçak yakalandı. İnsan kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 5’i Gürcistan uyruklu, 8 kişi de gözaltına alındı.

Sahil güvenlik botuyla kıyıya çıkarılan kaçakların, Göcek Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla Göç İdaresi Merkezi’ne gönderilecekleri belirtildi.

Kaçakların, çocuklar için 2 bin, yetişkinler için 4 bin dolar ödeme yaptığı insan kaçakcısı 8 kişinin ise ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

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