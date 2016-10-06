Uluslararası şampiyonluklar Yıldırım’a geldi

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, uluslararası arenada Yıldırım’ı temsil eden ve kazandıkları başarılarla takdir kazanan Yıldırım Belediye Spor Kulübü sporcularını Yıldırım Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı’nda ağırladı.

Elde ettikleri başarılarla Yıldırım’ın gururu olan sporcuları meclis toplantılarında konuk ederek ödüllendirdiklerini söyleyen Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Şehrimizi kalkındıracak, Yıldırım’ı geleceğe taşıyacak gençlerimize güvenimiz tam. Yıldırım’ın şampiyonları kazandıkları zaferlerle başarı çıtamızı yükseltirken, gelecek nesillerimize de iyi birer rol model oluyorlar. Katıldıkları organizasyonlarda elde ettikleri başarılarla Yıldırım’ı en iyi şekilde temsil ettikleri için sporcularımıza ve antrenörlerine teşekkür ediyorum” dedi.

BAŞKAN EDEBALİ ÖDÜLLENDİRDİ

Brezilya’nın Rio şehrinde düzenlenen 2016 Paralimpik Olimpiyat Oyunları’nda Atıcılık Milli Takımı ile olimpiyat altıncılığı elde eden ve Yıldırım’ı, Olimpiyat Oyunları seviyesinde temsil eden ilk sporcu olan Aysel Özgan, Polonya’da 30 ülkeden 130 sporcunun madalya mücadelesi verdiği 5. Avrupa Para-Taekwondo Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak 5. kez Avrupa Şampiyonu olan Büşra Gör, Sırbistan’ın ev sahipliği yaptığı Bocce-Petank Şampiyonası’nda şampiyonluk kürsüsüne çıkan Emine Dursun, Balkan Taekwondo Birliği tarafından Bulgaristan’da düzenlenen 18. Balkan Taekwondo Şampiyonası’nda 623 sporcu arasından ikinci olan Seda Nur Akıncı ve 22 ülkenin katılımıyla Yunanistan’da yapılan International Badminton puan maçlarında turnuvayı üçüncü olarak tamamlayan Serdar Koca, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ile meclis üyeleri tarafından ödüllendirildi.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail