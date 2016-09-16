Ulus Pazarı’na yabancı ilgisi

Edirne’deki halk pazarına, Kurban Bayramı sonrası Yunan ve Bulgar vatandaşlar akın etti. Halk arasında “Sosyete Pazarı” olarak da bilinen Ulus Pazarı, Yunan ve Bulgar turistlerden yoğun ilgi gördü.



Edirne’deki halk pazarına, Kurban Bayramı sonrası Yunan ve Bulgar vatandaşlar akın etti. Halk arasında “Sosyete Pazarı” olarak da bilinen Ulus Pazarı, Yunan ve Bulgar turistlerden yoğun ilgi gördü.

UYGUN FİYATA BİRÇOK ÜRÜN

Ulus Pazarı, her Cuma günü Edirne’de kuruluyor. Kıyafetlerin ağırlıklı olarak satıldığı pazarda, uygun fiyata bir çok ürün bulmak mümkün. Yerli müşterilerinin dışında kentte kurulan pazara, kara sınırı bulunan Bulgaristan ve Yunanistan’dan da bir çok kişi alışveriş yapmak için geliyor. Sabahın erken saatlerinde otomobilleriyle sınır kapılarından giriş yapan Bulgar ve Yunan vatandaşlar, kentte giriş yapmadan pazarın yolunu tutuyor. Pazarı dolduran Bulgar ve Yunan vatandaşlar, alışverişlerine çarşıda devam ediyor.

ESNAFIN YÜZÜ BİRAZ OLSUN GÜLÜYOR

Bayramın sona ermesi ve okulların açılmasına kısa bir süre kala vatandaşlar, yerli halk ise alışveriş için Ulus Pazarı’nın yolunu tutuyor. Yerli vatandaşların ilgisini çocuk kıyafetleri çekerken, Bulgaristan ve Yunanistan’dan pazara gelen vatandaşların ilgisini ise yetişkin kıyafetleri çekiyor. Bayram sonrası pazarda satışları artan esnafın da yüzü biraz olsun gülüyor.

Pazar, günün sonuna dek binlerce yerli ve yabancı vatandaşı ağırlıyor.

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