Uludağ’da kar keyfine ferdi sigorta zorunluluğu

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da dün gece başlayan yağışla kar kalınlığı 13 santimetreye ulaşırken, Bursa Valiliği yeni sezon ile ilgili bir dizi önlem aldı. Valililik, kar motoru ve kızak kiralayanlara ferdi sigorta zorunluluğu getirdi.



Kış ve kayak turizminin en gözde yerlerinden Uludağ’da kar kalınlığı 13 santimetreye ulaştı. Dün gece başlayan kar yağışı gece boyu etkisini arttırarak devam etti. Kar yağışı, zirvedeki esnafın da yüzünü güldürdü. ‘Beyaz cennet’in beyaza büründüğünü yakından görmek isteyen yerli ve yabancı turistler, teleferikle Uludağ’a akın etti. Burada kar topu oynayarak ve kardan adam yaparak vakit geçirenler, telesiyej ile gezerek Uludağ’ın güzelliklerini görmeyi de ihmal etmedi.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, kar yağışının hafta sonuna kadar etkili olması ve kar kalınlığının 60 santimetreye ulaşması bekleniyor.

VALİLİKTEN SEZON ÖNCESİ ÖNLEMLER

Kar yağışıyla birlikte sezonu açmaya hazırlanan Uludağ ile ilgili Bursa Valiliği de aldığı önlemleri yazılı açıklama ile duyurdu. Uludağ Milli Parkı’nda kış turizmi sezonunda yapılacak işlemler ve uyulması gereken kurallar başlığı ile yapılan açıklamada, alınan tedbirler ve kurumların yapacağı işler anlatıldı.

Açıklamaya göre, sezon boyunca Uludağ Kayak Merkezi bölgesinde pistlerde meydana gelebilecek güvenlik zafiyetlerini tespit etmek, önleyici tedbirler almak ve ani gelişebilecek kriz durumlarında meteorolojik değişimlerde pistlere müdahale etmek amacıyla Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Uludağ Skıpass Ortak Girişimciliği (USOG), Kayak Federasyonu ve Doğa Koruma Ve Milli Park Müdürlüğü’nden (DKMP) birer görevlinin bulunacağı Uludağ Güvenlik Yönetim Komisyonu kuruldu.

Bu komisyon pistlerin sabah açılış ve akşam kapanış saatlerini, pistlerin şiddetli rüzgar, fırtına, yoğun sis ve yoğun kar yağışı gibi hangi meteorolojik şartlarda kapatılacağını, güvenlik ve risk haritalarını baz alarak karara bağlayacak, mekanik işletmecilerine anons ederek kararın uygulanmasını sağlayacak.

Yönetim Komisyonu, tüm teleski ve telesiyejlere yastık taktırılmasını, pistlerin arka ve yan bölümlerinin file ile kapatılmasını, tehlikeli bölgelere emniyet filesi çekilmesini, pistlerin yönlendirici flama ile işaretlenmesini, uyarıcı levhaların dikilmesini güvenlik ve risk haritaları’ nda tehlikeli olarak gösterilmiş noktalarda yeterli tedbirin işletmelerce almasını sağlayacak.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ise Uludağ’a yolcu getiren tur otobüslerinin doğrudan cami bölgesine yönlendirerek, indirme işlemleri burada yapılacak. İzni olmayan otobüslerin taşıma yapması engellenecek.

Oteller Bölgesinde izinli alanlar dışında park yapılmamasını sağlayacak, park eden araçlara cezai işlem uygulayarak, aracın Cami bölgesinde kurulacak olan Yediemin Otoparka çekilecek.

Zincir takmak için belediyeden kart alan vatandaşların zincir satma ve takma işlemlerinin Yiğitali Karakol Önü, Gişeler, Kirazlıyayla, Sarıalan yol ayrımı, Yılanlıkaya Mevkii, Deveboynu mevkii ve Ayı Çeşmesi mevkiinde yapılmasını sağlayacak ve bu yerler dışında trafiği engelleyecek çalışmalara izin verilmeyecek.

HANUTÇULUK, DEĞNEKÇİLİK, AYAKÇILIK VE ÇIĞIRTKANLIK YASAK

Uludağ Milli Parklar bölgesinde yaz ve kış sezonunda müşteri çekmek veya yönlendirmek maksadıyla hanutçuluk, değnekçilik, ayakçılık, çığırtkanlık ve benzeri şekilde tabir edilen çalışmalara izin verilmeyecek. Aykırı hareket eden kişilere işlem yapılacak.

KAYAK HOCALARINA TEK TİP KIYAFET VE TANITICI KOKART

Aynı tip kıyafet giymeyen, tanıtıcı kokart takmayan ve Kayak Öğretmeni Belgesi olmayanlar, kayak dersi veremeyecek. Kayak öğretmenleri derneği tarafından Uludağ’ da öğretmenlik yapanların tam isim listesi Uludağ Jandarma Komutanlığı’na bildirilecek.

Pistlere yaya, araç, kar motoru, kızak, ATV ve günübirlikçi vatandaşların kayak harici bir amaçla girmesini engelleyerek ikazlara uymayanlara idari işlem yapacak.

Uludağ’ da düzenlenecek festivallerde ve diğer sesli aktivitelerde huzur ve sükunu bozacak şekilde gürültüye neden olan işletici ve kişilerin Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında İl Jandarma Komutanlığı, Büyükşehir ve Osmangazi Belediye Başkanlığı ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleriyle müşterek olarak özellikle festival dönemlerinde planlama yapılarak denetlenecek ve aykırı hareket edenlere işlem yapılacak.

Doğa Koruma ve Milli Park İkinci Bölge Müdürlüğü ise hafta sonları (Cuma günü saat 12.00’dan Pazar günü saat 24.00’e kadar) ağır tonajlı araçların (kamyon, yakıt tankeri) Uludağ Milli Parkına çıkışlarına izin verilmeyecek. Bunlara Milli Parklar Müdürlüğü gişeler mevkiinde engel olunacak. Uludağ Milli Parkı’ndaki tüm tesislerdeki, görüntü kirliliğine yol açan ve izinsiz reklam – pano afişlerini kaldıracak.

48 SAAT ÖNCEDEN İZİN ALINACAK

Uludağ Milli Parkı’ nda Yürüyüş, Dağcılık ve Kamp faaliyetleri yapacak olanlar, başlangıç ve bitiş tarihini, kullanacakları güzergahı, konaklama yerlerini, alan kılavuzunun kimliğini, faaliyete katılan kişilerin kimlik fotokopileri, kan grupları ve telefon numaralarını, faaliyet süresince hava durumunu gösterir belge ile birlikte, Uludağ Jandarma Komutanlığı’na 48 saat önce teslim edecekler. Müracaat belge ve bilgileri eksik olanların faaliyetlerine izin verilmeyecek. Elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal durumunda karşılıklı bilgilendirme yapılacak.

Uludağ’daki kar motoru aktiviteleri, Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü’nce yapılacak Kar Motoru İşletmecilik İhalesini alan işletmeci tarafından, 2’nci Gelişim Bölgesinden Çobankaya istikametine doğru yol kenarı boyunca 08.00-17.00 saatleri arasından gerçekleştirilecek, Kar motorlarının ön ve arka taraflarına standart olarak numaralandırma yapılacak. Bu araçlar, 18 yaşından küçüklere kiralanmayacak, kullanan ve kiralayanların Ferdi Kaza Sorumluluk Sigortası yaptırılacak, kiralayanlara koruyucu başlık, eldiven ve rehber verilecek, Uyarıcı bilgilendirme levhaları ve talimatlar Türkçe, İngilizce, Arapça olarak hazırlanıp asılacak.

Kızak faaliyetlerine ise 1’inci Gelişim Bölgesindeki Caminin yanında belirlenen alanda, 08.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek, Kızaklara 11 yaş ve daha küçük yaştakilerin aile büyükleri olmadan binmesi yasak olduğundan kiralama yapılmayacak ve iki yetişkin bir kızağa bindirilmeyecek, kiralayanlara koruyucu başlık ve eldiven verilecek, kullanan ve kiralayanların Ferdi Kaza Sorumluluk Sigortası yaptırılacak, Fren mekanizması arızalı olanlar kiralanmayacak.

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