Uludağ´a önce suni kar düştü

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden olmasına rağmen kayak sezonunun kısa sürmesi yüzünden turizmden hak ettiği payı alamayan Uludağ’da sezon suni kar üretimiyle uzuyor.



Büyükşehir Belediyesi’nin Uludağ’ı yılın 12 ayı cazibe merkezi haline getirme hedefiyle planladığı çalışmalar kapsamında Teleferik işletmesi tarafından yapılan deneme uygulamasında 1 günlük çalışma ile 3 bin metrekare alan suni kar ile kaplandı. Suni karla oluşturulan kayak pistinde inceleme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, bölgeye bir gölet kazandıracaklarını, bu göletin hem bölgeye değer katacağını, hem de göletteki suyu kullanarak tüm pistlerin suni karla destekleneceğini kaydetti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kayak sezonunun uzatılması için çalışmalara başladı. Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olmasına rağmen özellikle son yıllarda yeterli kar yağışı olmağı için sezonun kısa sürdüğü Uludağ’da suni kar üretimiyle sezonun mümkün olduğunca uzatılması hedefleniyor. Bu kapsamda Teleferik A.Ş. tarafından yapılan deneme uygulamasında 1 günlük çalışma ile yaklaşık 3 bin metrekare alan suni kar ile kaplandı. Normal kara göre su yoğunluğunun fazla olması yüzünden kolay erimediği gözlenen suni karla hazırlanan pist, teleferikle Uludağ’a gelen tatilcilerin ilgi odağı oluyor.

Tüm pistler desteklenecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, beraberindeki Bursa Teleferik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul ve belediye bürokratlarıyla birlikte suni karla oluşturulan pistte incelemelerde bulundu. Sistemin çalışma şekli ve deneme uygulaması hakkında İlker Cumbul’dan bilgi alan Başkan Altepe, yetersiz kar yağışı yüzünden son yıllarda kayak sezonunun kısa sürdüğü Uludağ’da, bu yöntemle sezonun uzatılabileceğini söyledi. Uludağ’ın gerçek anlamda bir turizm bölgesi olması için her alanda yoğun çalışma içinde olduklarını dile getiren Başkan Altepe, “Çok kısa olan kayak sezonunun uzatılması amacıyla suni kar üretimi çalışmaları düşünüyoruz. Bununla ilgili uygulamalar da yapıldı. Teleferik işletmemiz çalışması ile 1 günde 3 bin metrekare alan karla kaplandı ve bu kar kolay erimiyor. Sezon sona kadar kalacak. Teleferikle gelenler bunu bile görünce mutlu oluyorlar. Rahatlıkla kayak yapılabilmesi, cazibenin artması için suni kayak pistleri oluşturulması için çalışıyoruz. Bu bölgeye değer katacak bir gölet yapmayı amaçlıyoruz. Göletteki su ile tüm pistlere suni kar pompalayabileceğiz. Bu sayede Uludağ gerçek anlamda bir kayak merkezi haline gelecek. Bölgeye de önemli bir katma değer sağlamış olacağız” diye konuştu.

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