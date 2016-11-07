Uludağ’a çıkacaklara uyarı

Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’a teleferik ile çıkacaklara uyarı geldi.

176 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın en uzun hattı olan Bursa Teleferik, bugünden itibaren kış bakımına gireceğini açıkladı.

Bursa Teleferik A.Ş’den alınan bilgiye göre, “Kış sezonunda sizlere daha iyi ve güvenli hizmet verebilmek için 07.11.2016- 11.11.2016 tarihleri arasında beş gün süresince bakım yapılacaktır. Tesisimiz 12.11.2016 Cumartesi günü açılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.” denildi.

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