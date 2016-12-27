Uludağ Üniversitesi’nin yeni yol haritası belli oldu

Uludağ Üniversitesi’ni bilginin ışığında zirveye taşıyacak “3. nesil üniversite” vizyonuyla hazırlanan 2017-2021 stratejik planı yeni yılda yürürlüğe girecek.

Rotasını, “tüm kurumlarla koordineli bir biçimde adım adım zirveye çıkmak” olarak belirleyen Üniversite, önümüzdeki beş yıl içinde tüm yatırımlarını yeni strateji planına göre gerçekleştirecek.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından geniş katılımlı bir biçimde, bir yılı aşkın bir zamandır yürütülen 2017-2021 dönemi stratejik plan çalışmaları tamamlandı.

Üniversite, yeni vizyonunu, “kaliteli eğitimi ile tercih edilen, nitelikli bilimsel araştırmalar yapan, yenilikçiliği ve girişimciliği ile refah artışına katkı sağlayan üçüncü nesil üniversite olmak” olarak belirledi ve bu hedefine ulaşmak için yol haritasını ayrıntılarıyla çizdi.

Yeni strateji planında hedeflerini, 3. nesil üniversitenin ruhuna uygun, küresel ölçekte yarışan, girişimci ve yenilikçi bireyler yetiştirmek; araştırma geliştirme faaliyetlerini nicelik ve nitelik açısından artırarak sonuçları ilgili sektörlerde uygulamaya aktarmak; girişimciliği ve inovasyonu geliştirmek; sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için hizmet kalitesini ve çeşitliliğini arttırmak; kurumsal amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik kurum kültürünü geliştirmek ve yükseköğretimi daha yaygın ve erişilebilir hale getirmek olarak belirleyen Uludağ Üniversitesi, 2021 yılına kadar uzaktan eğitim ile açıköğretimin altyapısını da oluşturacak.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, stratejik planlamanın çağdaş yönetim anlayışının bir gereği olarak öncelikleri belirlemenin ve bunları uygulamaya geçirmenin en önemli araçlarından biri olduğunu söyledi. Ulcay, “Bu stratejik plan, Uludağ Üniversitesi’nin 3. Nesil Üniversite vizyonu doğrultusundaki hedeflerine ulaşması için ortak akılla oluşturulmuş bir yol haritasıdır. Uludağ Üniversitesi olarak en önemli hedefimiz; kentimizin ve ülkemizin kalkınma hedeflerine en yüksek katkıyı sağlarken akademik ve bilimsel başarılarıyla Türkiye’nin ilk 10 üniversitesi arasında yer almaktır. Bu çalışmaları gerçekleştirirken akılcı planlama, etkin bütçe yönetimi, dış kaynaklara ulaşım ve doğru işbirlikleri kurmak, yönetim anlayışımızın ilkelerini oluşturmaktadır. Uludağ Üniversitesi’nin başarısını yükseltmemiz ve 2017-2021 hedeflerine ulaşmamız yine çalışanlarımızın, öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve paydaşlarımızın aktif katılımı ile mümkündür. Üniversite olarak tüm akademik ve idari personelimizi, öğrencilerimizi, mezunlarımızı ve Uludağ Üniversitesi dostlarını stratejik planımızın hazırlık safhalarında olduğu gibi uygulama aşamalarında da aktif olarak destek vermeye davet ediyorum. Şeffaflık ve katılımcılık ilkeleri çerçevesinde ortaya koyduğumuz planımızın hazırlanmasında emeği geçen stratejik planlama ekibi başta olmak üzere, çalışmalara katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, üniversitemize ve Bursa’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail