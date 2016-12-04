Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (UÜ) bazı fakülte, enstitü ve meslek yüksek okullarında yeni görevlendirmeler gerçekleştirildi.

UÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre; Prof. Dr. Ülgen Günay Veteriner Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Tayyar Arı da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) dekanı oldu.

Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Bayram, Fen Bilimleri Enstitüsünün yeni müdürü olurken, Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gülşah Çeçener ise Sağlık Bilimleri Enstitüsü müdürlüğüne getirildi.

Üniversitenin bazı meslek yüksekokullarında da kan değişikliğine gidildi. Yrd. Doç. Dr. Bülent Gürbüz’ün yerine Keles MYO Müdürlüğüne Doç. Dr. Atilla Akpınar, Doç. Dr. Tolga Tipi’nin yerine Harmancık MYO Müdürlüğüne Doç. Dr. Halil Ünal, Dr. Serhat Ayas’ın yerine Yenişehir MYO Müdürlüğüne Prof. Dr. Mehmet Sincik atandı.